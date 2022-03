Sismo causa daños estructurales en Casa de la Cultura de Tuxtepec

OAXACA DE JUÁREZ, Oax., marzo 3 (EL UNIVERSAL).- La Dirección de Protección Civil del Ayuntamiento de San Juan Bautista Tuxtepec informó que el sismo registrado esta mañana ocasionó daños estructurales en la Casa de la Cultura "Dr. Víctor Bravo Ahuja" de este municipio de la región de la Cuenca del Papaloapan, ubicado al norte del estado y que colinda con Veracruz.

De acuerdo con datos del Servicio Sismológico Nacional, el sismo tuvo una intensidad de 5.7 grados en escala Richter y registró su epicentro a 2 kilómetros de Ciudad Isla, Veracruz.

"En la supervisión de este y otros edificios públicos se detectó que uno de los 10 complejos culturales más hermosos del país sufrió daños y fisuras visibles en el Teatro Auditorio, salones donde se imparten diferentes disciplinas y los servicios sanitarios", informó Protección Civil Municipal.

También, adelantó que un cuerpo técnico deberá hacer un estudio profundo para valorar el costo que representarán los trabajos que requiera el inmueble para su restauración y con ello garantizar la seguridad de todas las personas que asisten a talleres, eventos culturales y del propio personal que ahí labora.

"Tenemos un edificio dedicado a la iniciación de niños y jóvenes en las bellas artes, que cada vez que es visitado asombra por su arquitectura y está considerado entre los más hermosos del país, por ello solicitaremos el apoyo del gobierno federal para evitar otros daños a este recinto que nos llena de orgullo", destacó.

El sismo también causó daños menores en el palacio municipal de San Juan Bautista Tuxtepec, además de otros inmuebles cuyas condiciones hasta el momento no ponen en riesgo la vida de la población. "No obstante, personal de Protección Civil se mantiene alerta a cualquier llamado de la ciudadanía", apuntó.

Mientras que la Coordinación Estatal de Protección Civil de Oaxaca (CEPCO) informó que tras el sismo activó los protocolos de protección civil y monitoreo de daños, y hasta el momento no ha reportado afectaciones en las regiones del estado.