Sismo de magnitud 4.6 sacude Tlapa, Guerrero

Autoridades no han reportado daños ni personas lesionadas tras el movimiento telúrico.

Por El Universal

Febrero 12, 2026 04:40 p.m.
A
Sismo de magnitud 4.6 sacude Tlapa, Guerrero

CIUDAD DE MÉXICO, febrero 12 (EL UNIVERSAL).- Un sismo de magnitud 4.6 se registró la tarde de este jueves 12 de febrero de 2026, con epicentro a 10 kilómetros al norte de Tlapa, en el estado de Guerrero, informó el

Servicio Sismológico Nacional
(SSN).

El movimiento telúrico ocurrió a las 12:33:32 horas, con una latitud de 17.63, longitud -98.59 y una profundidad de 55 kilómetros, de acuerdo con el reporte preliminar.
Autoridades no han informado sobre daños materiales o personas lesionadas.

SLP

El Universal

