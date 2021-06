SLP es uno de los estados más competidos, dice Mario Delgado

El dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, desconoció el análisis interno de integrantes de su partido al interior del Senado de la República, revelado el pasado 31 de mayo, en el que se reconoció "difícil" obtener las gubernaturas de Querétaro, Nuevo León y San Luis Potosí.

"Desconozco el análisis del Senado, no coinciden con nuestros números, nosotros tenemos números de que vamos a refrendar la mayoría y somos competitivos en las 15 gubernaturas. Hoy les puedo decir, a pocos días de la elección, vamos a ganar las 15 gubernaturas", declaró.

El líder morenista señaló que Querétaro, Nuevo León y San Luis Potosí sí son estados muy competidos, pero sostuvo que sus candidatos se llevarán la victoria.

"Evidentemente hay estados que son más competidos y es público como lo es San Luis, Querétaro, Nuevo León, Campeche no tanto, tenemos una ventaja importante, lo dejaría en esos tres, es donde están más cerradas las encuestas, pero nosotros tenemos mucha fe en el trabajo que hemos hecho en la promoción del voto, abajo con la gente, la fuerza de Morena es el pueblo organizado, y hay un gran ánimo de la gente de que siga este movimiento", expuso.

Por ese motivo, aprovechó para pedir a los ciudadanos denunciar casos de guerra sucia.

"Por eso le pedimos a la gente que no haga caso de la guerra sucia, que no tengamos miedo, hay que salir a votar con mucha alegría, y tercero que nos ayude a denunciar todo lo que vea, desde la guerra sucia, compra de voto, acarreo, en la plataforma defendamoslaesperanza.mx", puntualizó.

Finalmente, descartó que vayan a impugnar el proceso en algunas entidades o municipios: "Nosotros vamos con la gente, nosotros vamos a ganar las elecciones, no tenemos que impugnar lo que vamos a ganar, 15 de 15 y la mayoría en la Cámara".