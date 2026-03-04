SMN explica diferencias entre onda de calor y canícula en México

CIUDAD DE MÉXICO, marzo 4 (EL UNIVERSAL).- Tras varios días marcados por bajas temperaturas derivadas del

, el panorama climático en México comienza a cambiar. De acuerdo con el

(SMN), lainiciará formalmente el 20 de marzo, fecha que coincide con el equinoccio de primavera.Especialistas de la(OMM) advierten que este año podría posicionarse entre los más cálidos en el registro histórico global, debido a la inercia dely al debilitamiento de los sistemas invernales. En este contexto, resurgen dudas frecuentes sobre dos fenómenos que suelen confundirse: lay la¿Qué es unay cómo impacta en México?Según el(SMN), unaes un periodo prolongado deque se mantienen por encima de los valores promedio de una región durante varios días, e incluso semanas o meses.Este fenómeno ocurre cuando unse establece sobre una zona determinada, lo que impide lay favorece laen la superficie.Como consecuencia, en distintas regiones de México —principalmente en el norte y el sureste— pueden registrarse temperaturas superiores a los 45 grados Celsius, incrementando el, deshidratación e incendios forestales.¿Qué es lay por qué es diferente?De acuerdo con el(IMTA), laes un fenómeno climático característico del verano que se distingue por una disminución significativa de lluvias, es decir, una especie de sequía temporal.A diferencia de la, laen México no se define únicamente por temperaturas elevadas, sino por la. Este fenómeno ocurre porque lossoplan con mayor intensidad desde el este, lo que dificulta lasobre el océano y reduce las lluvias en buena parte del