logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

EUGENIO ¡CÓMO CRECES!

Fotogalería

EUGENIO ¡CÓMO CRECES!

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Nacional

SMN explica diferencias entre onda de calor y canícula en México

La temporada de calor 2026 comenzará el 20 de marzo, coincidiendo con el equinoccio de primavera.

Por El Universal

Marzo 04, 2026 01:26 p.m.
A
SMN explica diferencias entre onda de calor y canícula en México

CIUDAD DE MÉXICO, marzo 4 (EL UNIVERSAL).- Tras varios días marcados por bajas temperaturas derivadas del

Frente Frío 37
, el panorama climático en México comienza a cambiar. De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


(SMN), la temporada de calor 2026 iniciará formalmente el 20 de marzo, fecha que coincide con el equinoccio de primavera.
Especialistas de la Organización Meteorológica Mundial (OMM) advierten que este año podría posicionarse entre los más cálidos en el registro histórico global, debido a la inercia del calentamiento atmosférico y al debilitamiento de los sistemas invernales. En este contexto, resurgen dudas frecuentes sobre dos fenómenos que suelen confundirse: la onda de calor y la canícula.
¿Qué es una onda de calor y cómo impacta en México?
Según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), una onda de calor es un periodo prolongado de temperaturas extremas que se mantienen por encima de los valores promedio de una región durante varios días, e incluso semanas o meses.
Este fenómeno ocurre cuando un sistema de alta presión se establece sobre una zona determinada, lo que impide la formación de nubes y favorece la acumulación de calor en la superficie.
Como consecuencia, en distintas regiones de México —principalmente en el norte y el sureste— pueden registrarse temperaturas superiores a los 45 grados Celsius, incrementando el riesgo de golpes de calor, deshidratación e incendios forestales.
¿Qué es la canícula y por qué es diferente?
De acuerdo con el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua (IMTA), la canícula es un fenómeno climático característico del verano que se distingue por una disminución significativa de lluvias, es decir, una especie de sequía temporal.
A diferencia de la onda de calor, la canícula en México no se define únicamente por temperaturas elevadas, sino por la reducción de precipitaciones. Este fenómeno ocurre porque los vientos alisios soplan con mayor intensidad desde el este, lo que dificulta la formación de nubes sobre el océano y reduce las lluvias en buena parte del territorio continental.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

SMN explica diferencias entre onda de calor y canícula en México
SMN explica diferencias entre onda de calor y canícula en México

SMN explica diferencias entre onda de calor y canícula en México

SLP

El Universal

La temporada de calor 2026 comenzará el 20 de marzo, coincidiendo con el equinoccio de primavera.

Sheinbaum descarta presión de EU en operativo contra El Mencho
Sheinbaum descarta presión de EU en operativo contra El Mencho

Sheinbaum descarta presión de EU en operativo contra El Mencho

SLP

El Universal

Durante el operativo, fuerzas federales fueron agredidas y respondieron conforme a protocolos de seguridad.

Encuentran calcinado a sacerdote retirado en Aguascalientes
Encuentran calcinado a sacerdote retirado en Aguascalientes

Encuentran calcinado a sacerdote retirado en Aguascalientes

SLP

El Universal

La Diócesis de Aguascalientes lamenta la muerte del sacerdote retirado y espera esclarecimiento.

Claudia Sheinbaum critica elección de ministros y plurinominales
Claudia Sheinbaum critica elección de ministros y plurinominales

Claudia Sheinbaum critica elección de ministros y plurinominales

SLP

El Universal

La reforma electoral busca que partidos no definan diputados plurinominales sin voto popular.