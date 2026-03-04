SMN explica diferencias entre onda de calor y canícula en México
La temporada de calor 2026 comenzará el 20 de marzo, coincidiendo con el equinoccio de primavera.
CIUDAD DE MÉXICO, marzo 4 (EL UNIVERSAL).- Tras varios días marcados por bajas temperaturas derivadas delFrente Frío 37 , el panorama climático en México comienza a cambiar. De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional
(SMN), la temporada de calor 2026 iniciará formalmente el 20 de marzo, fecha que coincide con el equinoccio de primavera.
Especialistas de la Organización Meteorológica Mundial (OMM) advierten que este año podría posicionarse entre los más cálidos en el registro histórico global, debido a la inercia del calentamiento atmosférico y al debilitamiento de los sistemas invernales. En este contexto, resurgen dudas frecuentes sobre dos fenómenos que suelen confundirse: la onda de calor y la canícula.
¿Qué es una onda de calor y cómo impacta en México?
Según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), una onda de calor es un periodo prolongado de temperaturas extremas que se mantienen por encima de los valores promedio de una región durante varios días, e incluso semanas o meses.
Este fenómeno ocurre cuando un sistema de alta presión se establece sobre una zona determinada, lo que impide la formación de nubes y favorece la acumulación de calor en la superficie.
Como consecuencia, en distintas regiones de México —principalmente en el norte y el sureste— pueden registrarse temperaturas superiores a los 45 grados Celsius, incrementando el riesgo de golpes de calor, deshidratación e incendios forestales.
¿Qué es la canícula y por qué es diferente?
De acuerdo con el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua (IMTA), la canícula es un fenómeno climático característico del verano que se distingue por una disminución significativa de lluvias, es decir, una especie de sequía temporal.
A diferencia de la onda de calor, la canícula en México no se define únicamente por temperaturas elevadas, sino por la reducción de precipitaciones. Este fenómeno ocurre porque los vientos alisios soplan con mayor intensidad desde el este, lo que dificulta la formación de nubes sobre el océano y reduce las lluvias en buena parte del territorio continental.
