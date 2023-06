Sofía Niño de Rivera se sincera sobre el stand up en México

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, junio 20 (EL UNIVERSAL).- Sofía Niño de Rivera ocupa una posición importante entre las mujeres comediantes más famosas de México. En una de sus últimas apariciones, participó en el podcast "Creativo", dirigido por Roberto Martínez.

El tema que todos esperaban que tocara era el concerniente a las polémicas declaraciones de Ricardo O'Farrill. No obstante, en el video la también actriz expresó su postura sobre el Stand up en México.

¿Qué dijo Sofía Niño de Rivera sobre el stand up en México?

Sin titubeos, Niño de Rivera mostró su preocupación por el gremio de comediantes en el país y aseguró que hace falta profesionalismo en el medio.

"A mí también lo que me dio más tristeza es que el gremio del Stand up en Estados Unidos es súper unido. Siempre se apoyan los unos a los otros", reveló ante la audiencia de Martínez.

En seguida, la influencer aseguró "Lo que me preocupa del gremio en México es que no está tan unido en ese sentido. Ni siquiera profesionalizado tanto como para que se sienta como una unión real".

Su amplia trayectoria le ha permitido conocer el sector del entretenimiento a profundidad. Por ello, en el podcast confesó:

"Creo que al stand up le falta en México tiempo, porque en Estados Unidos lleva muchísimos más años, y profesionalismo... o sea profesionalizar más un gremio que creo que está tirando para todos lados".

La comediante refirió que en el extranjero hay una barra amplia de comediantes, pero en México hace falta que quienes se dedican a dicha profesión se "pongan de acuerdo" y le den valor al stand up.

Niño de Rivera recordó un caso en que ella y sus compañeros fueron invitados a un programa a cambio de poca paga, cuando recién comenzaban. En ese sentido, pidió no regalar el trabajo y establecer normas que valoren el trabajo del gremio.

La influencer confesó que, aunque ya tiene hijos, actualmente se encuentra desempeñando su vocación en empresas privadas. "Me muero de ganas de ver qué va a pasar en 10 años más en esto y ver en dónde está mi carrera", añadió.

Vale la pena mencionar que Sofía Niño de Rivera fue criticada luego de que O'Farrill aseguró que consiguió sus méritos por aprovecharse de su posición en la televisión mexicana.