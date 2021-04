Solidaridad internacional con autoridad electoral

Expertos internacionales en materia electoral mostraron su solidaridad con el INE y con el consejero presidente Lorenzo Córdova, por los recientes ataques verbales que ha recibido de parte de militantes y simpatizantes de Moreno, sobre todo, por la amenaza de que se difundiría el domicilio particular para visitar" a las familias de consejeras y consejeros.

"Quiero denunciar, en lo personal, el ataque irracional, cobarde y peligroso, que el INE está sufriendo en México, tanto como institución, así como en la figura de sus consejeras y consejeros, de manera especial en la persona de su presidente, Lorenzo Córdova y la persona de uno de sus consejeros, Ciro Murayama", exclamó Daniel Zovatto, director Regional para América Latina y El Caribe de IDEA.

En el marco del foro "Fake News y Posverdad", organizado por la Fundación Colombia 2050, el experto advirtió el riesgo que se corre al momento en que las amenazas cruzan la línea roja, que es ir en contra de las familias de quienes integran el Instituto Nacional Electoral.

"Amenazas que no llegan únicamente al INE como institución, ya no solamente se concentra en el INE, en consejeras, consejeros, lo cual ya es de por sí irracional, condenable, cobarde, sino que han cruzado una línea roja que es amenazar a la familia del consejero Lorenzo Córdova.

"Me parece que estos hechos deben ser condenables en cada país de nuestra América Latina no sólo por lo peligroso que tiene de cara al proceso electoral, sino también por el efecto espejo que tienen este tipo de actos totalmente repudiables y condenables que pudiéramos tener en nuestra América Latina", comentó.

Daniel Zovatto advirtió que ante sociedades crispadas y altos niveles de polarización, es necesario utilizar la mesura, la responsabilidad. Siempre hay diferencias, mencionó, pero deben ser canalizadas institucionalmente.

"México tiene las instituciones para canalizar las diferencias. Se arranca por el INE y si uno no está satisfecho se va al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y ahí ya es resuelto el tema desde el punto de vista legítimo, eso es correcto", indicó.

Lo que no es correcto, subrayó, es atacar de manera cobarde a una institución que ha demostrado, a lo largo de su historia, que hace trabajo profesional, imparcial, de nivel.

A su vez, Piero Corvetto, autoridad electoral en Perú, subrayó que todas las discrepancias deben solucionarse por los canales institucionales.

Alfredo Juncá, del Tribunal Electoral de Panamá, también expresó su solidaridad con el INE y Córdova Vianello.