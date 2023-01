Solución de Plan B en juzgados es triste para democracia, afirma Woldenberg

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, enero 29 (EL UNIVERSAL). - El desenlace del Plan B de la reforma electoral será definido en la Suprema Corte de Justicia, lo que constituye uno de los episodios más tristes de nuestra democracia, afirmó el expresidente del IFE, José Woldenberg.

En la presentación del libro "La democracia no se toca", de los consejeros electorales Lorenzo Córdova y Ciro Murayama, en el Centro Cultural San Ángel, Woldenberg lamentó que esta es la primera reforma en materia electoral en los últimos 45 años, que se va a aprobar sin el consenso de las fuerzas políticas representadas en el Congreso.

"Esto acabará siendo definido en tribunales, lo que me parece algo de las cosas más tristes que nos están sucediendo, porque la legislación electoral debe cobijar la coexistencia y coexistencia de la diversidad y esa legislación debe contar con el consenso de los actores políticos.

"Es la primera reforma desde 1977 que se va a aprobar sin tomar en cuenta al resto de las fuerzas políticas", destacó.

Subrayó que lo que se va a ver en el desenlace de este asunto es si la división de poderes todavía sigue funcionando en México.

Por su parte, la expresidenta del IFAI, Jaqueline Peschard, señaló que esta reforma contenida en el Plan B no se justifica, pues de las 56 elecciones que se han organizado con el actual sistema electoral, en 39 ha habido alternancia y todas se han llevado a cabo en paz.

"Hoy de cara al Plan B, lo que se quiere es destruir lo que se ha venido construyendo en los últimos 40 años", recriminó.

Advirtió que se pondrá en riesgo, de entrada, la certeza y la realización de elecciones auténticas, abriendo las puertas a serios conflictos poselectorales y a la anulación de comicios.