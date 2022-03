Sonia Sierra recibe Premio Nacional de Periodismo FILEY 2022

CIUDAD DE MÉXICO, marzo 27 (EL UNIVERSAL).- Al recibir el Premio Nacional de Periodismo Filey 2022, Sonia Sierra aseguró que es competencia de los gobiernos, de la sociedad, de los medios de comunicación mantener y defender el principio del ejercicio de la libertad de expresión. "Este 2022 han sido asesinados ocho periodistas en México. La normalización del asesinato de periodistas nos empobrece a todos como sociedad", señaló a propósito de la marcha, hace dos meses, en las calles de México, en protesta por los asesinatos de Lourdes Maldonado y Margarito Martínez, en Tijuana.

Luego de recordar que hace 35 años también marchó en las calles de Colombia, por el asesinato de don Guillermo Cano, director de "El Espectador", por órdenes de Pablo Escobar, la periodista y colaboradora de EL UNIVERSAL aseguró que en esas dos manifestaciones, y en las cientos de manifestaciones durante todos estos años, "buscan defender ese principio que no por enunciado tantas veces deja de tener vigencia: el ejercicio de la libertad de expresión".

Durante la ceremonia virtual donde a la distancia le entregaron el Premio que otorga la Universidad Autónoma de Yucatán (UADY) a través de la Feria Internacional de la Lectura Yucatán (FILEY) y en colaboración con Manos Libres Periodistas, Sierra dijo que la defensa de la libertad de expresión demanda también una dignificación del ejercicio periodístico.

"Me cuestiono mucho acerca de las condiciones en las que se desarrolla gran parte del trabajo periodístico, no es suficiente con tener un teléfono y unos datos, es preciso tener condiciones salariales, laborales, de instrumentos de trabajo, de reconocimiento social que conformen un entorno digno para el cumplimiento del trabajo periodístico", aseguró la reportera cultural y agregó que hay una terrible precarización del gremio.

Dijo además que en conjunto conduce a una cadena o ciclo en las que está la falta de condiciones, de reconocimiento, de respeto, el menosprecio y la noción de que cualquiera pueda hacer este trabajo.

"No se nos olvide que tenemos otra historia en las grandes ciudades, y que la reportería o el día a día desde los municipios y zonas rurales de nuestros países se encuentra con otras circunstancias donde a la precarización se suman, con menos posibilidades de resistir, las presiones directas por parte de poderes sociales, económicos, políticos, del crimen organizado, como se da hoy en los casos de Michoacán, en México, y de Cauca, en Colombia", señaló Sonia Sierra durante su discurso, previo a una conversación con el periodista y Premio FILEY 2018, Miguel de la Cruz, y de que recibiera de manos de Enrique Martín Briseño, director de la FILEY.

La ceremonia de entrega del Premio Nacional de Periodismo FILEY clausuró el VII Encuentro de Periodismo Cultural, que entre los temas que abordó estuvo el homenaje al periodista cultural Juan Carlos Valdés, reportero y jefe de información cultural del Instituto Mexicano de la Radio (IMER), fallecido el pasado 8 de enero, en el que participaron Amelia Rojas, Juan Solís y Carolina López Hidalgo

Así como dos mesas más sobre "Utopías en el periodismo cultural: en busca de la nota perfecta" con la participación de Mónica Mateos, Leticia Sánchez, Enrique Mendoza y Alfredo Ortiz; y "Las universidades en el periodismo cultural" con Sandra Licona, Alejandro Pulido, Gustavo Hernández y Jesús Alejo, que encabeza Manos Libres Periodistas.