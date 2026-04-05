logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

¡LO LOGRARON!

Fotogalería

¡LO LOGRARON!

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Nacional

Sonora investiga seis muertes por sueros vitaminados

El establecimiento médico fue clausurado y las autoridades continúan con los análisis.

Por El Universal

Abril 05, 2026 06:14 p.m.
A
Sonora investiga seis muertes por sueros vitaminados

HERMOSILLO, Son., abril 5 (EL UNIVERSAL).- Autoridades de salud y justicia investigan la muerte de seis personas y la afectación de otras tres, presuntamente relacionadas con la aplicación de soluciones intravenosas en un establecimiento médico de la entidad.

Sonora muertes por sueros vitaminados

La Secretaría de Salud estatal informó que, hasta ahora, se han identificado nueve casos: seis defunciones, un paciente hospitalizado en estado grave y dos más que ya fueron dados de alta.

De acuerdo con la información oficial, todos los afectados recibieron soluciones intravenosas que fueron prescritas, preparadas y administradas por el mismo médico.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


Fiscalía y acciones oficiales

La Fiscalía General de Justicia del Estado confirmó la apertura de seis carpetas de investigación derivadas de las denuncias presentadas, mientras que las soluciones aseguradas continúan bajo análisis por autoridades federales.

El establecimiento fue clausurado el pasado 1 de abril y, desde entonces, no se han reportado nuevos casos.

Las autoridades señalaron que la investigación sigue en curso y se informará conforme haya resultados concluyentes.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Sonora investiga seis muertes por sueros vitaminados
Sonora investiga seis muertes por sueros vitaminados

Sonora investiga seis muertes por sueros vitaminados

SLP

El Universal

El establecimiento médico fue clausurado y las autoridades continúan con los análisis.

Sentencian a 11 meses de prisión a mujer en Tamaulipas por ciberacoso
Sentencian a 11 meses de prisión a mujer en Tamaulipas por ciberacoso

Sentencian a 11 meses de prisión a mujer en Tamaulipas por ciberacoso

SLP

El Universal

El caso ocurrió en la primaria Leyes de Reforma y afectó la dignidad de la víctima y sus hijos.

Familiares de Miguel Ángel Rojas exigen justicia y judicialización en caso Axe
Familiares de Miguel Ángel Rojas exigen justicia y judicialización en caso Axe

Familiares de Miguel Ángel Rojas exigen justicia y judicialización en caso Axe

SLP

El Universal

A un año de la tragedia, familiares reclaman que no se ha vinculado a proceso a responsables.

Diputados PAN exigen bajar precio de gasolina a 20 pesos
Diputados PAN exigen bajar precio de gasolina a 20 pesos

Diputados PAN exigen bajar precio de gasolina a 20 pesos

SLP

El Universal

El conflicto en Medio Oriente ha elevado los costos de combustibles y fertilizantes, afectando la producción agrícola nacional.