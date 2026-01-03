Sorprende sismo al inicio de año

Ciudad de México.- Este año arrancó con un sismo de 6.5 grados con epicentro en el municipio de San Marcos, en la Costa Chica de Guerrero, sorprendiendo al sur y el centro del país, en especial a la Ciudad de México y Guerrero, donde se reportaron dos muertos.

El ritmo de las fiestas decembrinas aún no terminaba cuando la mañana del 2 de enero el movimiento telúrico dejó algunos lesionados, cientos de casas dañadas en Guerrero, restaurantes colapsados y hospitales con daños estructurales.

En la zona del epicentro, San Marcos, Protección Civil reportó más de 570 viviendas con afectaciones, 70 de las cuales colapsaron. En la comunidad de Las Minas murió una señora de unos 50 años, debido a que se le vino encima su casa. En redes sociales, a la mujer la identificaron con el nombre de Felicitas Villalba de León.

De manera preliminar, los municipios con mayores daños por el sismo son San Marcos, Acapulco y Chilpancingo.

En Acapulco, el sismo provocó temor en los miles de turistas que se encontraban en los hoteles; cientos salieron de sus habitaciones, a muchos no les dio tiempo y bajaron de sus cuartos aún en pijama, en ropa interior o envueltos en toallas.

Horas después de sismo, en Acapulco comenzó un éxodo de turistas, las salidas del puerto se aceleraron. Hasta las 6 de la tarde se reportaron únicamente daños materiales. Entre los más graves está el colapso del restaurante Playa Suave, en Barra Vieja.

Un deceso en CDMX

En la Ciudad de México, el sismo causó un deceso, atención por crisis nerviosas, apagones por fallas en 44 transformadores, así como la caída de árboles y postes.

En la alcaldía Benito Juárez se registró el fallecimiento de un adulto mayor al tratar de salir del inmueble donde se encontraba.

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil indicó que hubo cortes en el servicio eléctrico en zonas de las alcaldías Gustavo A. Madero, Iztacalco y Venustiano Carranza.

Asimismo, se dio a conocer que una de estas fallas provocó un incendio en un inmueble de la calle Artículo 123, en la colonia Centro, el cual fue sofocado por el Heroico Cuerpo de Bomberos, sin registrar personas afectadas.

Respecto a la red hospitalaria de la Ciudad de México, sólo se reportó la caída de plafones en el Hospital La Raza del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), pero el servicio continuó con normalidad. Al respecto, el Seguro Social aseguró que tras una revisión a las instalaciones del Centro Médico no se registraron afectaciones estructurales.

A su vez, la Agencia Federal de Aviación Civil (AFAC) informó que se presentaron daños sin afectar las operaciones aéreas en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), Terminal 2; y en el Aeropuerto Internacional de Acapulco.