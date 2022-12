Soy el mexicano que más conoce a México desde abajo: AMLO

A-AA+

CHETUMAL, QR., diciembre 22 (EL UNIVERSAL).- El presidente López Obrador explicó que si visita Quintana Roo en helicóptero es porque se está construyendo el Tren Maya.

"Se trata de la obra más grande del mundo, no hay una obra en el mundo como el Tren Maya, y de Mérida a Cancún y Chetumal será eléctrico, de doble vía", mencionó.

"Empecé visitando la obra cada mes y luego cada tres semanas y voy a estar cada 15 días. Si no lo hago en helicóptero, no podría recorrer los mil 500 kilómetros, pero también habla con la gente en las comunidades", dijo.