"Soy el responsable de la diplomacia parlamentaria": Creel a Mier

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, abril 20 (EL UNIVERSAL).- El presidente de la Mesa Directiva, Santiago Creel, reprobó la invasión rusa a Ucrania y señaló que él es el responsable de conducir la diplomacia parlamentaria, y "nadie más, es una facultad expresa en el reglamento, reiterada en la ley", en respuesta el presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), Ignacio Mier (Morena).

"Reprobé de una manera clara la agresión que ha hecho la Federación de Rusia en la invasión a Ucrania, reprobé todo lo que ha acontecido en cuanto a violación a los derechos humanos, a la integridad territorial, y en violación a todos los principios de derechos humanos internacionales", comentó en conferencia de prensa.

Previo al mensaje del presidente Volodymyr Zelenskyy, en la reunión del grupo de amistad México-Ucrania de la Cámara de Diputados, el presidente de Jucopo señaló que éste no representaba la postura del Congreso mexicano.

Sin embargo, Creel Miranda señaló que "quien preside la Cámara es su servidor, y de acuerdo con nuestro orden parlamentario, quien dirige las relaciones de diplomacia parlamentaria es el presidente de la Cámara, nadie más. Es una facultad expresa en el reglamento, reiterada en la ley, y, por lo tanto, estoy ejerciendo plenamente mis facultades".

Dijo que en la reunión, reiteró lo dicho por el embajador de México en la Organización de las Naciones Unidas, Juan Ramón de la Fuente, quien ha reprobado las agresiones de Rusia en contra de Ucrania, la invasión de territorio y la violación sistemática de derechos humanos.

"Lo que pasa es que el gobierno, aquí, no hace eco de lo que se dice en Naciones Unidas, y particularmente cuando fuimos miembros integrantes del Consejo de Seguridad. Que no quede la menor duda, quien es responsable es el presidente de la Cámara, de conducir la diplomacia parlamentaria", comentó.