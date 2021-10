"Soy inocente, todos los recursos eran auditados", dice excoordinadora del Foro Científico y Tecnológico

La excoordinadora del Foro Consultivo Científico y Tecnológico del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), Gabriela Dutrénit, aseguró que es inocente de la acusación de desvío de recursos que realizó la Fiscalía General de la República en su contra, pues los recursos que se recibían eran "súper auditados".

En entrevista con Ciro Gómez Leyva en Radio Fórmula indicó que el miércoles, durante su comparecencia ante la FGR por la investigación en la que está relacionada se le informó de manera general que está acusada de desvío de recursos del Conacyt hacia el Foro Consultivo, operación que supuestamente realizó durante su administración de 2012 a 2014.

"Soy inocente, la única preocupación es que no haya justicia. Las señales que se dieron en el citatorio de ayer es que están en proceso de hacer justicia", indicó.

Agregó que los recursos que se les otorgaban eran manejados conforme a la ley, incluso recalcó eran "súper auditados".

"Teníamos auditorias todo el tiempo. Primero los recursos los revisaba la Mesa Directiva, que está conformada por grandes instituciones como el IPN y la UNAM; después se tenían auditorías externas, luego se entregaban al Conacyt y éste los auditaba de nuevo y emitían la carta de que era correcto el uso de los recursos", explicó.

"Por eso no tengo duda de que soy inocente, se dieron conforme a la ley", añadió.

Dutrénit expuso que hasta el momento no tiene una copia de la carpeta de investigación de la FGR pero que les indicaron que les darían los documentos digitalizados en una USB la próxima semana.

"Nos dijeron que teníamos que tener cuidado cuando nos la entregaran, que íbamos a ser reservados en la carpeta, pues se trata de una investigación en proceso, pero que sí podíamos incorporar documentos a la carpeta que amparen nuestro proceder", dijo.

La excoordinadora del Foro Consultivo Científico y Tecnológico del Conacyt indicó que el principal documento es la sentencia del 17 de agosto de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en donde dice que la relación entre el Foro y Conacyt era legal.

"Es inaudito lo que está pasando, esperamos que al final haya justicia. Cuando nos recibió el presidente de la Suprema Corte de Justicia fue un hito muy importante porque fue un reconocimiento de que somos inocentes", agregó.

--Comparecencia ante la FGR

El miércoles, las excoordinadoras del Foro Consultivo de Ciencia y Tecnología del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), Julia Tagüeña y Gabriela Dutrénit, fueron citadas para comparecer ante la Fiscalía General de la República (FGR) por la investigación en la que están relacionadas por lavado de dinero, delincuencia organizada, uso ilícito de atribuciones y facultades, y peculado.

La FGR programó la comparecencia de algunos de los 31 científicos y exfuncionarios investigados por el caso Conacyt, debido a que han solicitado en diversas ocasiones y ante autoridades judiciales tener acceso a la carpeta de investigación.

El martes estaban programadas las primeras dos comparecencias de Mónica Ramírez, exempleada administrativa, y Rafael Pando Cerón, exdirector de Planeación, Evaluación y Seguimiento Tecnológico del Conacyt, ante la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO).

Sin embargo, fuentes ministeriales confirmaron a EL UNIVERSAL que la persona encargada de llevar el asunto en la fiscalía presentó síntomas con sospecha de Covid-19. Por protocolo acudió a realizarse una prueba, misma que, según las fuentes consultadas, salió negativa.

--Investigación contra científicos del Conacyt

Hasta ahora, la FGR ha intentado en dos ocasiones conseguir órdenes de aprehensión contra los 31 implicados, quienes fueron denunciados desde el año pasado por la actual directora del Conacyt, María Elena Álvarez-Buylla.

Sin embargo, la fiscalía no ha tenido éxito en sus intentos, porque en una primera ocasión consideró que la carpeta no estaba armada adecuadamente; mientras que en la segunda, el juez consideró que no había delito que perseguir.

En su acusación, la FGR afirma que existen irregularidades desde la creación del foro, debido a que el mismo fue constituido como una asociación civil tres meses antes de que se estipulara así en el Estatuto Orgánico del Conacyt.

Además, indicó que al tratarse de un Foro Consultivo sus funciones se limitan a emitir opiniones y no a gastar recursos públicos.

Por ello, acusó la ilegal transferencia de más de 240 millones de pesos del Conacyt al foro entre 2013 y 2018, periodo en el que Enrique Cabrero fue director del consejo y quien actualmente también forma parte de los 31 investigados.

Además, la FGR aportó como datos de prueba diversos gastos que consideró que no cumplen con el objetivo del foro pues se cuenta la compra de una casa, viajes al extranjero, celebración de banquetes, salarios, impuestos, entre otros.

Comparece tercer académica acusada por Conacyt en FGR

Julia Tagüeña, excoordinadora del Foro Consultivo de Ciencia y Tecnología del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) acudió este jueves a la Fiscalía General de la República (FGR) para conocer la carpeta de investigación iniciada en su contra.

Minutos antes de las 11:00 horas, Tagüeña arribó a las instalaciones de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO, antes SEIDO), donde se lleva a cabo una investigación contra ella y otros 30 científicos y exfuncionarios del Conacyt y del Foro por un supuesto desvío de 244 millones de pesos.

Tagüeña Parga es acusada de delincuencia organizada, lavado de dinero, uso ilícito de atribuciones y facultades y peculado.

La Fiscalía ha intentado en dos ocasiones obtener órdenes de aprehensión contra ella y el resto de los implicados.

Enrique Cabrero, exdirector del Conacyt y Julia Tagüeña fueron señalados por la FGR con un agravante en el delito de delincuencia organizada porque eran servidores públicos al momento de supuestamente cometer la conducta.

Por ello, si la FGR logra llevarlos a juicio, ambos podrían enfrentar más de 100 años de prisión.