SRE envía nota diplomática a CIDH por visita de Rosa María Payá

CIUDAD DE MÉXICO, febrero 12 (EL UNIVERSAL).- La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) informó que dirigió una nota diplomática a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), tras darse a conocer la participación en un foro sobre Cuba de la comisionada Rosa María Payá, en nuestro país en enero pasado.

Acciones de la autoridad

La SRE, a cargo del canciller Juan Ramón de la Fuente, indicó que no recibió notificación alguna por parte de la comisionada Payá respecto del viaje que efectuó a México.

"La SRE subraya la importancia de que los integrantes de la CIDH cumplan con lo estipulado en el artículo 4 de su Estatuto, en cuanto a que el cargo de comisionado es incompatible con actividades que pudieran afectar su independencia o imparcialidad", dijo.

¿Qué declararon las autoridades mexicanas?

Explicó que de conformidad con el artículo 12 del Estatuto de la CIDH, los miembros de la Comisión gozan de inmunidades reconocidas por el derecho internacional a los agentes diplomáticos y deben informar previamente a la SRE de las visitas oficiales o privadas que realizan a nuestro país, así como sobre las actividades que pretenden llevar a cabo. Enfatizó que deben ceñirse a la práctica institucional establecida.

El Gobierno de México reiteró su compromiso con una relación institucional con los órganos internacionales de derechos humanos basada en el diálogo, la cooperación y el respeto a las normas y prácticas diplomáticas.

En su conferencia mañanera de este miércoles en Palacio Nacional, la presidenta Claudia Sheinbaum dijo que se revisaría el caso y rechazó la militancia de los integrantes de la CIDH.

"Pero no deberían —si vienen a nombre de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos— a militar a favor de una u otra causa, sino solamente a revisar, de acuerdo a quejas en los casos.

"Entonces, vamos a revisar en particular. Ahora, yo no soy partidaria, ni del Artículo 33 ni de... Sino sencillamente de informar, de informar" dijo Sheinbaum.