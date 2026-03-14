SRE reporta evacuación de mil 240 mexicanos en Medio Oriente

Ante conflictos armados en Medio Oriente, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) informó que, hasta el momento, han evacuado a mil 240 connacionales por medio de vías seguras y aprovechando la apertura gradual del espacio aéreo.

En su mayoría, los turistas que solicitaron asistencia se encontraban en: Emiratos Árabes Unidos, Israel, Bahréin, Líbano, Arabia Saudita, Jordania, Irán y Catar.

"El fortalecimiento de las medidas de seguridad seguirá siendo la prioridad de la asistencia consular. Salvaguardar, como se ha logrado hasta ahora, la integridad física tanto de nuestras y nuestros connacionales, como la de todas las personas que laboran en nuestras representaciones y sus familiares", señaló la cancillería a través de un comunicado.

Explicó que ayer, el canciller Juan Ramón de la Fuente sostuvo una nueva reunión virtual de trabajo con los titulares de las embajadas de México en el Medio Oriente, para dar seguimiento a las condiciones de seguridad y protección de las y los mexicanos que residen o están en tránsito en la región.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

El secretario Juan Ramón de la Fuente los instó a redoblar esfuerzos y les reiteró su reconocimiento al trabajo profesional y comprometido que realiza el personal diplomático de México en todos los países de la región. Les instruyó, asimismo, a mantener el contacto con las autoridades locales y en particular con las cancillerías de cada país.

La dependencia reiteró que los connacionales pueden comunicarse a los teléfonos de las representaciones de México en Medio Oriente:

Embajada en Irán (que opera temporalmente en Azerbaiyán)

· +98 912 122 4463 (número iraní)

· 00 994 50 647 4304 (número azerbaiyano)

Embajada en Azerbaiyán

· 00 994 50 228 8636

Embajada en Israel

· 054-316-6717

Embajada en Jordania

· 0778 00 0494

Embajada en Qatar

· 3363 4450

Embajada en Arabia Saudita

· +966557539374

Embajada en Kuwait

· +965 9401 6333

Embajada en EAU

· 504 54 0273

Embajada en Líbano

· 03 044 598

Oficina de Representación en Palestina

· +972 54 447 0095

En la reunión participaron la subsecretaria de Relaciones Exteriores, María Teresa Mercado; el jefe de Oficina, Roberto de León; el director general para África, Asia Central y Medio Oriente, Aníbal Gómez; la directora general de Protección Consular, Vanessa Calva y la directora general de Comunicación Social, Daniela Zapata.

También estuvieron presentes los titulares y encargados de negocios de México en la región: Guillermo Puente Ordorica, embajador en Irán; Mauricio Escanero Figueroa, embajador en Israel; Luis Alfonso de Alba Góngora, embajador en Emiratos Árabes Unidos; Victoria Romero, embajadora en Azerbaiyán; Eduardo Peña Haller, embajador en Kuwait; Guillermo Ordorica Robles, embajador en Qatar; Jacob Prado González, embajador en Jordania; Francisco Romero Bock, embajador en Líbano; Pedro Blanco Pérez, titular de la Oficina de Representación en Palestina; Guillermo Gutiérrez Nieto, encargado de negocios en Arabia Saudita y Héctor Ortega Nieto, encargado de negocios en Egipto.