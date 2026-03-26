SRE: Van 13 mexicanos muertos en operativos

Ciudad de México.- Durante la actual administración del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se han registrado 13 fallecimientos de mexicanos en operativos migratorios o mientras se encontraban bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), mientras que más de 13 mil connacionales permanecen detenidos en ese país, informó la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE).

En la conferencia de la presidenta Claudia Sheinbaum en Palacio Nacional, el canciller Juan Ramón de la Fuente detalló que, del 20 de enero de 2025 a la fecha, 177 mil 192 mexicanos han sido detenidos por autoridades estadounidenses, de los cuales 13 mil 722 continúan capturados.

Por su parte, el subsecretario para América del Norte, Roberto Velasco, confirmó que 13 mexicanos han fallecido en operativos migratorios o bajo custodia del ICE, casos que el gobierno mexicano calificó como "dolorosos", "desgarradores" e "inaceptables".

Asimismo, detalló que cuatro muertes ocurrieron en California; tres en Georgia; dos en Arizona, y una en Texas, Florida, Misuri e Illinois. Las víctimas tenían entre 19 y 69 años.

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