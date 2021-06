STPS inspeccionará mina San Rafael en Cosalá; buscan su reapertura

Las secretarías de Gobernación, de Economía y del Trabajo y Previsión Social anunciaron que en las próximas tres semanas se realizará una inspección de seguridad y salud en el trabajo de la mina San Rafael, que se ubica en Cosalá, Sinaloa, y que permanece cerrada desde hace más de 16 meses.

Para las dependencias el objetivo será la reapertura de la mina. Por lo que dijeron estar "comprometidas en encontrar una solución para lograr la reapertura de la mina, de la mano de los trabajadores y de los representantes de la empresa minera".

En un comunicado las dependencias afirmaron que la Secretaría del Trabajo realizará la inspección de las instalaciones de esa mina donde se extrae plata, plomo y zinc.

"Reconocemos el trabajo en conjunto que han tenido el Sindicato y la empresa minera para avanzar en este proceso que se encamina a permitir la reactivación de las operaciones de la mina, en beneficio de los trabajadores, sus familias, así como de la economía de la región", afirmaron las dependencias.

En mayo, la empresa Americas Gold and Silver, que opera la mina San Rafael, ubicada en la comunidad de la Higuera Larga, del municipio de Cósala, expuso estar de acuerdo en reactivar sus operaciones, sin incorporar a las actividades laborales a las catorce personas responsable de su paralización y saqueo.

La mina San Rafael desde enero de 2020 fue bloqueada por un grupo de trabajadores, encabezados por el delegado del Sindicato Nacional Minero, Yasser Beltrán, por una disputa de contrato colectivo de trabajo.

American Gold and Silver presentó varias denuncias ante la Fiscalía General del Estado contra el delegado sindical y trece personas más por el robo de material minero, así como ataques a las vías de comunicación y de transporte, querellas que aún no se han resuelto.

En abril pasado, la empresa canadiense notificó a los trabajadores mineros que el acuerdo para reactivar las operaciones en Cósala, se diluyó por la postura del delegado sindical Yasser Beltrán y sus seguidores que se oponen a la reapertura.

De acuerdo con un comunicado interno, la empresa de origen canadiense describió que, durante dicho mes, su presidente Darren Blasutti celebró reuniones con funcionarios de primer nivel del gobierno de México, con el objetivo de retirar el bloqueo a la mina y reiniciar operaciones para recuperar el nivel de vida de sus trabajadores y familias.