Suerte que T-MEC tenga mecanismos para solucionar diferencias, asegura embajador de Canadá

El embajador de Canadá en México, Graeme Clark, reconoció que si bien hay diferencias en el tema energético entre esa nación, Estados Unidos y México, es una "enorme ventaja y una suerte" que dentro del T-MEC se tengan mecanismos administrativos para solucionarlos.

En el marco de la clausura del foro "Dos años del T-MEC: retos y oportunidades hacia una América del Norte más integrada", destacó que México es el tercer socio de su país y el suyo el tercer inversionista del nuestro.

"En este momento hay perspectivas distintas en el tema energético, pero que bien que tenemos un mecanismo para justamente buscar una solución a través de un diálogo de técnicos para buscar y encontrar una solución. Esto me parece que enorme ventaja tenemos, que suerte la nuestra de tener esos mecanismos administrativos y para mí son un factor clave para crear un entorno comercial y de inversión estable".

Resaltó que gracias al T-MEC "gozamos de un comercio fuerte y dinámico entre los tres países".

Expuso que el comercio en América del Norte se está recuperando bastante bien, después de la pandemia, gracias a que el T-MEC cuenta con reglas claras que dan certeza.

Subrayó que habrá momentos en que los tres países "no vamos a coincidir".

El diplomático dijo que los amigos pueden tener desacuerdos, esto es normal, porque así es la relación humana entre los tres países, como ocurre ahora con las diferencias que Estados y Canadá tiene con México por el tema energético, porque "no vemos el mundo o un tema comercial de la misma manera".

Destacó que aquí el respeto a las decisiones de estos órganos es clave, para demostrar como el T-MEC funciona para todos.

Explicó que el reto es construir una América del Norte más integrada, más próspera y trabajar para atraer inversiones, porque "no podemos pretender que todo va a ser automático en el contexto de América del Norte para integrarnos más y no dormirnos en nuestros laureles ".

Patrick Riley, consejero de Asuntos Económicos de la embajada de Estados Unidos en México, comentó que el T-MEC representa un acuerdo comercial de alto nivel y gran ambición que "promueve derechos de nuestros trabajadores, nuestras prioridades ambientales y crea nuevas oportunidades para nuestros productores".

Expuso que para Estados Unidos no hay relaciones más importantes que las que tenemos con nuestros socios: Canadá y México.

Indicó que Estados Unidos y México celebrarán este 12 de diciembre el bicentenario de la relación diplomática "aprovechemos este importante hito para fortalecer nuestra asociación y nuestra amistad.