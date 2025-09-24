Suiza asume representación de México en Ecuador tras asalto a embajada

CIUDAD DE MÉXICO, septiembre 24 (EL UNIVERSAL).- Juan Ramón de la Fuente, titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), agradeció a Suiza el apoyo de la Confederación Suiza para la administración de las oficinas y bienes de México en Ecuador.

Esto, tras la suspensión de las relaciones diplomáticas con ese país por el asalto a la embajada mexicana en Quito, en abril de 2024.

En Nueva York, el canciller Juan Ramón de la Fuente sostuvo una reunión bilateral con el consejero federal y ministro de Asuntos Exteriores de Suiza, Ignazio Cassis, a quien le agradeció este apoyo.

En junio de 2024, el Gobierno de México celebró un acuerdo con el Gobierno de la Confederación Suiza, que establece que este país protegerá, representará y ejercerá los intereses y funciones diplomáticas y consulares de México en Ecuador, tras el rompimiento de relaciones diplomáticas.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

El convenio, fundamentado en la figura correspondiente prevista en las convenciones de Viena sobre Relaciones Diplomáticas y sobre Relaciones Consulares—, tiene como objetivo salvaguardar los intereses de México en Ecuador.