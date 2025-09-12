Suman 10 fallecidos por la explosión en Iztapalapa

El Gobierno de la Ciudad de México actualizó las cifras de los afectados por la explosión de una pipa de gas en el Puente de la Concordia, en Iztapalapa.

Al momento se reportan 10 personas fallecidas; 54 personas continúan internadas en diferentes hospitales; y 22 personas ya fueron dadas de alta.

Transportadora Silza, dueña de la pipa de gas que volcó y explotó en el Puente de la Concordia, alcaldía Iztapalapa, informó que cuenta con tres pólizas de seguro que fueron activadas tras el accidente, luego de que la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA), de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), señalara que la compañía no contaba con pólizas de seguro.

"Queremos aclarar que Transportadora Silza cuenta con pólizas de seguro obligatorias conforme a la legislación vigente, incluyendo seguro de responsabilidad civil y seguro por daño ambiental, entre otras coberturas específicas para el transporte", indicó.

