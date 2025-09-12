logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

¡HERMOSA!

Fotogalería

¡HERMOSA!

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Nacional

Suman 10 fallecidos por la explosión en Iztapalapa

Las autoridades confirman 10 muertos y 54 heridos por explosión de pipa de gas en la capital

Por El Universal

Septiembre 12, 2025 02:00 p.m.
A
Suman 10 fallecidos por la explosión en Iztapalapa

El Gobierno de la Ciudad de México actualizó las cifras de los afectados por la explosión de una pipa de gas en el Puente de la Concordia, en Iztapalapa.

Al momento se reportan 10 personas fallecidas; 54 personas continúan internadas en diferentes hospitales; y 22 personas ya fueron dadas de alta.

Transportadora Silza, dueña de la pipa de gas que volcó y explotó en el Puente de la Concordia, alcaldía Iztapalapa, informó que cuenta con tres pólizas de seguro que fueron activadas tras el accidente, luego de que la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA), de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), señalara que la compañía no contaba con pólizas de seguro.

"Queremos aclarar que Transportadora Silza cuenta con pólizas de seguro obligatorias conforme a la legislación vigente, incluyendo seguro de responsabilidad civil y seguro por daño ambiental, entre otras coberturas específicas para el transporte", indicó.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

TE PUEDE INTERESAR

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Modernizan tren ligero de cara al Mundial de Futbol 2026
Modernizan tren ligero de cara al Mundial de Futbol 2026

Modernizan tren ligero de cara al Mundial de Futbol 2026

SLP

El Universal

El Servicio de transportes eléctricos brinda apoyo gratuito en el tren ligero para traslado de usuarios debido al cierre de la Terminal Tasqueña.

Noticia falsa me dio un bajón muy fuerte: hija de la abuelita Alicia
Noticia falsa me dio un bajón muy fuerte: hija de la abuelita Alicia

Noticia falsa me dio un 'bajón' muy fuerte: hija de la abuelita Alicia

SLP

El Universal

"Veo mal que difundan información falsa", señaló en entrevista

Gobierno pide a mexicanos en EU tener precaución en festejos
Gobierno pide a mexicanos en EU tener precaución en festejos

Gobierno pide a mexicanos en EU tener "precaución" en festejos

SLP

El Universal

78 cuerpos identificados en crematorio Plenitud de Ciudad Juárez
78 cuerpos identificados en crematorio Plenitud de Ciudad Juárez

78 cuerpos identificados en crematorio Plenitud de Ciudad Juárez

SLP

El Universal

Investigación en curso por presunto fraude en el crematorio Plenitud de Ciudad Juárez.