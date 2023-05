Suman 10 posibles casos de meningitis en Matamoros

A-AA+

CIUDAD VICTORIA, Tamps., mayo 19 (EL UNIVERSAL).- Se incrementó a diez el número de pacientes con datos clínicos relacionados a meningitis, de ellos ya hubo una persona fallecida, y 31 más presentan un síntoma leve, informó el secretario de Salud de Tamaulipas, Vicente Joel Hernández Navarro.

Destacó la colaboración de las autoridades de salud del estado de Texas, quienes solicitaron la lista de pacientes con residencia en Estados Unidos, para sumarse a esta búsqueda, con el propósito de dar seguimiento a los casos y, por otra parte, hacer diagnósticos tempranos.

"No queremos generar una situación de alerta, simplemente ser precavidos revisando a todas las personas que se operaron en estas dos clínicas, que hasta el momento siguen suspendidas, no sé si de manea temporal o definitiva", añadió.

Con base a la información que se tiene, se estableció que la cifra de pacientes que fueron operados en estas clínicas, principalmente con cirugías estéticas y sólo una cesárea, es de 470, de ellos, 246 son mexicanos, 218 estadounidenses, así como, un canadiense, un colombiano, y en cinco más, está pendiente determinar su nacionalidad.

El secretario mencionó que, en la estrategia de la búsqueda intencionada, que se ordenó por parte del gobernador Américo Villarreal Anaya, aun cuando los pacientes no tengan los síntomas, un médico realiza una serie de preguntas clínicas muy específicas para determinar si es necesario realizar algunos estudios o pruebas de laboratorio.

Hernández Navarro comentó que en dos días se han realizado 267 llamadas, 143 atendieron al personal de salud y 124 no han contestado, "pero la idea es mandar mensaje e inclusive ir al domicilio para localizarlos y hacer la encuesta correspondiente".