Suman 109 mil 743 personas desaparecidas y no localizadas en México

CIUDAD DE MÉXICO, enero 7 (EL UNIVERSAL).- A siete días de iniciado el 2023, hay 109 mil 743 personas desaparecidas y no localizadas a nivel nacional, de acuerdo con información de la Comisión Nacional de Búsqueda, con corte al 7 de enero.

Ayer viernes, fue localizado el cuerpo de la dermatóloga María del Carmen Cruz Segovia en Tamaulipas, en ese estado existen 12 mil 469 personas desaparecidas, según cifras difundidas en la página de la Comisión.

El caso se dio a conocer a través de redes sociales, una de las colectivas que difundió la ficha de desaparición es el Frente Feminista Tamaulipeco. María del Carmen desapareció el pasado 28 de diciembre cuando se dirigía en su coche al mirador del ejido Altas Cumbres para disfrutar del paisaje y caminar, sin embargo, solo su automóvil fue encontrado en el lugar.

Sobre este tema, ONU Mujeres señala que "las desapariciones forzadas en México constituyen una de las principales violaciones contra los derechos humanos", y enfatiza que el 25 % de las personas desaparecidas son mujeres. Este organismo hizo su corte en noviembre de 2022.

Asimismo, reconoce el esfuerzo de colectivas y organizaciones, ya que "aparecen ejemplos de resiliencia, madres buscadoras que se organizan en sus comunidades para defender el derecho de las y los desaparecidos a ser buscados y que luchan por el derecho a la verdad y a la justicia de cada uno de los casos".

La Comisión Nacional de Búsqueda tiene registradas a 27 mil 409 mujeres desaparecidas y no localizadas a nivel nacional, mientras que 81 mil 593 son hombres desaparecidos.

Otro caso es el de Lariza Skarlet Opón Velázquez, una joven de 16 años desaparecida el 22 de diciembre en San Mateo Oxtotitlán, por quien decenas de personas se unieron en su búsqueda, en Toluca.

En la capital del Estado de México una caravana de autos, integrada principalmente por conductores de una plataforma digital de traslado, intensificaron su búsqueda a lado de sus familiares.

Lariza fue vista por última vez por su madre cuando "fue a la tienda y ya no regresó".