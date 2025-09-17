Suman 19 fallecidos por explosión de pipa de gas en Iztapalapa

Ciudad de México. La Secretaría de Salud capitalina confirmó que la cifra de muertos por la explosión de una pipa de gas en el Puente de la Concordia, en Iztapalapa, ascendió a 19 personas.

Entre las víctimas se encuentra Fernando Soto Munguía, de 34 años, quien conducía la unidad que originó la tragedia, así como Oswaldo Gutiérrez Espinoza, de 30 años.

Al corte de las 22:00 horas de este martes 16 de septiembre, la dependencia informó que 32 personas permanecen hospitalizadas en distintos nosocomios de la capital, mientras que 33 han sido dadas de alta.

Durante esta jornada se reportó la muerte de Gilberto Arón, de 47 años, quien estaba internado en el Hospital de Traumatología "Dr. Victorio de la Fuente Narváez"; Edgar Santiago Álvarez, de 51 años, en el ISSSTE Zaragoza; y Omar Alejandro García Escorsa, de 28 años, en el Hospital General Regional 197 de Texcoco.

La lista de fallecidos incluye también a Alicia Matías Teodoro, de 49 años, quien murió el pasado viernes 12 de septiembre tras sufrir quemaduras en más del 90% de su cuerpo al proteger a su nieta de dos años durante la explosión.

Otras víctimas identificadas son: Armando Antillón Chávez (45 años), Ana Daniela Barragán Ramírez (19), Misael Cano Rodríguez (39), Irving Uriel Carrillo Reyes (20), Carlos Iván Contreras Salinas (29), Juan Carlos Bonilla Sánchez (40), Oscar Rubén Uriel Cortez Cisneros (57), Eduardo Noe García Morales, José Gabriel Hernández Méndez (17), Juan Antonio Hernández Betancourt, Jorge Islas Flores, Carlos Sánchez Blas (15) y Jesús José Tovar García (40).