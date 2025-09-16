Incautan camión con 1.5 t de metanfetamina

Ciudad de México.- Elementos de la Secretaría de Marina aseguraron en la Terminal de Transbordadores del Puerto de Mazatlán, Sinaloa, un tractocamión acoplado a una caja que transportaba ocultos en un doble fondo paquetes de metanfetamina, con un peso aproximado de 1.5 toneladas, probablemente del Cártel de Sinaloa facción La Chapiza.

Los hechos ocurrieron cuando efectivos de la Unidad Naval de Protección Portuaria de Mazatlán, al inspeccionar el vehículo con equipo de rayos X, y el apoyo de tres binomios caninos, detectaron el doble fondo, donde encontraron 494 paquetes y seis bolsas que contenían metanfetamina.

Este aseguramiento representa una afectación económica a la delincuencia organizada de 426 millones 496 mil pesos; además, se evitó que más de 1.5 millones de dosis llegaran a manos de los jóvenes.

En esta acción participaron elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), de la Guardia Nacional (GN), Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y de la Fiscalía General de la República.

En tanto, en la comunidad de Guadalupe de los Reyes, municipio de Cosalá, también en el estado de Sinaloa, elementos navales fueron agredidos por hombres armados.

El gabinete de seguridad informó que una vez controlada la situación, los efectivos hallaron un fusil AK-47 calibre 7.62 mm, seis cartuchos calibre .50 y 11 cargadores desabastecidos para calibre 7.62 mm, entre otros artefactos bélicos.

Las autoridades decomisaron una bolsa que en su interior contenía sustancias ilícitas, 22 dosis de materia granulada, probablemente metanfetamina, siete dosis de polvo blanco (cocaína), 10 dosis de marihuana, equipo táctico, tres placas balísticas y dos chalecos tácticos con portacargadores vacíos.