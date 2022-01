Suman 23 órdenes de aprehensión por caso del bebé Tadeo

Un total de 23 órdenes de aprehensión han sido giradas en contra de funcionarios estatales de Puebla involucrados en la aparición del cuerpo de un bebé en el interior del penal de San Miguel de la ciudad de Puebla.

El gobernador Luis Miguel Barbosa Huerta detalló que de las 23 órdenes de aprehensión obsequiadas por un juez, se han cumplimentado 21 en contra de servidores públicos.

Se trata de supervisores, custodios y todo un esquema relacionado con el sistema penitenciario estatal, el cual se encuentra bajo investigación por la aparición del cuerpo del bebé Tadeo.

"No hay impunidad, aquí no se queda en el olvido", manifestó durante su conferencia de prensa matutina. Barbosa admitió que los cambios de titular en la Secretaría de Seguridad Pública y una Subsecretaría tienen que ver con el establecer mejores condiciones de funcionamiento y poder esclarecer los hechos que están en curso.

Adelantó que habrá una renovación completa en el área de seguridad pública estatal y reveló que hoy mismo entró en funciones una nueva directora del Penal de San Miguel.

"No voy a descartar ninguna teoría ni línea de investigación, lo vamos a aclarar completamente (...) vamos a investigar y definir todo, y esto lo podemos hacer porque es un gobierno que no tiene ningún vínculo con la delincuencia", señaló.