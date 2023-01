Suman 4 ataques de murciélago durante los últimos 10 años en Oaxaca

A-AA+

OAXACA, Oax., enero 20 (EL UNIVERSAL).- Especialistas de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca (UABJO) informaron que en los últimos 10 años se han registrado cuatro ataques de murciélagos a personas en el estado, tema que se hace relevante para la salud pública tras el caso reciente que causó la muerte de dos menores de edad.

En una conferencia de prensa ofrecida este viernes en la ciudad de Oaxaca, señalaron que aunque hay una serie de teorías sobre cómo sucedió el ataque en la comunidad de Palo de Lima, no existe certeza sobre el mismo.

Detallaron que incluso se cree que pudo tratarse de varios ejemplares enfermos, que pudieron sentirse amenazados ante la presencia de las dos niñas y el niño mordidos, motivo por que los atacaron.

Los últimos ataques, dijeron, han sucedido en Copalita y San Pedro Mixtepec, en la Costa; en Zacatepec y Tlaxiaco, en la Mixteca, y el más reciente en Palo de Lima, San Lorenzo Texmelúcan, en la Sierra Sur.

La conferencia fue ofrecida por el director de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia UABJO, Eleazar Altamirano Mijangos; Margarita García Luis, investigadora y docente de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia; el médico veterinario Óscar Blanco Esquivel, coordinador de la Campaña de Rabia en Bovinos y Especies Ganaderas.

Así como María Isabel Medina Matías, egresada de Biología de la Escuela de Ciencias UABJO y tesista en "Detección de rabia en murciélagos de Oaxaca".

Los especialistas detallaron que Oaxaca es una de las tres entidades del país donde hay más especies de murciélagos, con un total de 96; muchos de éstos son endémicos, es decir, sólo se encuentran en Oaxaca.

Aunque la presencia de murciélagos y su importancia en el equilibrio de los ecosistemas data desde la época prehispánica, los académicos indicaron que es ahora, tras el caso de los tres niños mordidos por un murciélago en Palo de Lima, que el tema se ha convertido en relevante para la salud pública.

Sin embargo, aclararon que en casos como estos hay un protocolo de acción inmediata que implementa el sector salud, pues la rabia es una enfermedad controlada, no mortal.

El deceso de los niños, indicaron, está relacionado con una atención tardía y con el contexto rural de la comunidad que imposibilitó su atención o traslado inmediato a un hospital.

Además, reiteraron que los murciélagos no son peligrosos para los humanos, pues la mayoría de los ataques están relacionados a situaciones particulares como la escasa presencia de ganado.

Afirmaron que las especies bovinas son mordidas por lo general por murciélagos hematófagos; en estos casos, hay un protocolo para el control de la rabia, en caso de que el ejemplar haya sido contagiado, para evitar su propagación.

La investigadora Margarita García informó que en pasados días se reportó la presencia de un grupo de murciélagos en Santa Rosa, por lo que ella junto con un grupo de especialistas acudieron a la zona para identificarlos e informar a la población sobre su importancia.