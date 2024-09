Suman 5 muertes tras paso de "John" en Guerrero

Luego de que John volvió a adquirir fuerza de huracán categoría 1, el presidente Andrés Manuel López Obrador reportó la muerte de cinco personas, y anunció un censo para atender a los damnificados.

En su conferencia mañanera de este jueves 26 de septiembre en Palacio Nacional, López Obrador reportó afectaciones en la Costa Chica de Guerrero: "Afortunadamente no fueron muchos los daños".

"En dos pueblos perdieron la vida cuatro personas y uno en Acapulco, son cinco hasta ahora los fallecidos, pero se quedó la lluvia y se formó otro huracán que se fue hacia la Costa Grande, hacia Zihuatanejo.

"Va rumbo a Lázaro Cárdenas, a Michoacán, a Colima, esperemos que ya deje de llover, pero sí son varios días lloviendo, estamos atendiendo a toda la población", dijo el Presidente al reportar 700 viviendas afectadas.

Comentó que desde ayer comenzaría el censo, "pero nos pidieron (que esperemos) quienes están en los planes, el Plan DN-III, el Plan Marina, el Plan Guardia Nacional, Protección Civil, las autoridades municipales, la gobernadora de Guerrero, la Comisión Federal de Electricidad".

"El censo lo vamos a iniciar en dos días más, ya deje de llover y que tengamos ya una visión más amplia de los daños", refirió al mencionar que están listas las brigadas de la Secretaría de Bienestar.

Indicó que el 95% de energía eléctrica fue restablecido en la Costa.

"Se les va a ayudar a todas las familias", declaró.

Sobre el huracán Helen, el presidente López Obrador dijo que va hacia Florida, donde están preparando la llegada: "Deseamos de todo corazón que no les afecte".

"En el caso de Quintana Roo no hubo que lamentar alguna pérdida de vidas humanas", destacó.