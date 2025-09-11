Suman 8 muertos por explosión de pipa en Iztapalapa
Explosión de pipa en Iztapalapa deja un saldo de 8 fallecidos y 94 heridos
CIUDAD DE MÉXICO (EL UNIVERSAL).- La jefa de Gobierno, Clara Brugada, confirmó que suman 94 personas lesionadas, ocho de ellos fallecidos, tras la explosión de una pipa de gas en el Puente de la Concordia, en Iztapalapa.
Brugada Molina explicó que aún hay 67 personas que continúan hospitalizadas, 22 en estado crítico y 39 delicadas.
Afirmó que todas las personas afectadas están recibiendo atención médica en 19 hospitales de Gobierno tanto federal como local.
