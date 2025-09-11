logo pulso
Suman 8 muertos por explosión de pipa en Iztapalapa

Explosión de pipa en Iztapalapa deja un saldo de 8 fallecidos y 94 heridos

Por El Universal

Septiembre 11, 2025 01:39 p.m.
A
Suman 8 muertos por explosión de pipa en Iztapalapa

CIUDAD DE MÉXICO (EL UNIVERSAL).- La jefa de Gobierno, Clara Brugada, confirmó que suman 94 personas lesionadas, ocho de ellos fallecidos, tras la explosión de una pipa de gas en el Puente de la Concordia, en Iztapalapa.

Brugada Molina explicó que aún hay 67 personas que continúan hospitalizadas, 22 en estado crítico y 39 delicadas.

Afirmó que todas las personas afectadas están recibiendo atención médica en 19 hospitales de Gobierno tanto federal como local.

no te pierdas estas noticias

Rescatan a perrita embarazada tras explosión de pipa en Iztapalapa

Grupo Huellitas brinda atención a animales afectados por la tragedia en Iztapalapa, incluyendo a una perrita embarazada

Investigan a Vector Casa de Bolsa por presunta trama de huachicol fiscal

Autoridades señalan a Vector Casa de Bolsa en un caso de narcolavado, destacando posibles vínculos con cárteles mexicanos.

Chofer de pipa en estado crítico tras explosión en Iztapalapa

La explosión de la pipa en Iztapalapa dejó 94 personas afectadas, mientras el chofer se debate entre la vida y la muerte.

Gobierno federal propone significativo aumento en tarifas de museos

Impacto de la iniciativa del Gobierno federal en el acceso a museos y zonas arqueológicas