Suman más de 50 órdenes de aprehensión contra líderes criminales

TUXTLA GUTIÉRREZ, Chis. (EL UNIVERSAL).- Más de 50 órdenes de aprehensión están pendiente de ejecución en contra de líderes e integrantes del crimen organizado, que durante más de 2 años sometieron a Frontera Comalapa e impidieron la paz, de los cuales 4 tienen ficha roja de búsqueda de la Interpol, informó el fiscal general de Chiapas, Jorge Luis Llaven Abarca.

En conferencia de prensa, acompañado del secretario de Seguridad del Pueblo, Oscar Alberto Aparicio Avendaño, el fiscal dijo que hace más de 2 meses se realizó la solicitud de ficha roja ante Interpol México.

La petición de ayuda internacional fue para que la policía y autoridades de Guatemala "nos ayuden con la localización y detención de esos liderazgos de la delincuencia".

El titular de la Fiscalía General añadió que están identificados todos los generadores de violencia que por más de 2 años sometieron a esa zona de la Sierra donde no se permitía la paz y la tranquilidad.

De los detenidos 127 están imputados y vinculados a proceso; se han ejecutado 90 órdenes de aprehensión y asegurado más de 78 vehículos, incluidos uno de los llamados monstruos.

Los liderazgos criminales que tenían su bastión en los poblados El Sabinalito, Paso Hondo y Santa Teresa Llano Grande habían construido un brazo social denominado El Maíz, quienes tienen órdenes de aprehensión.

Esa red delincuencial, precisó el funcionario estatal, se extendió a los municipios de Mazapa y Chicomuselo.

Jorge Luis Llaven explicó que desde diciembre pasado a la fecha, en el combate al crimen organizado han sido aprehendidos en Frontera Comalapa 129 involucrados por homicidio, desaparición entre personas, extorsión, narcomenudeo y abuso de autoridad.

Entre ellos se encuentra el exalcalde José Antonio Villatoro, actualmente procesado por una comisión de diversos delitos, además de otros ex funcionarios de aquel ayuntamiento y más de una decena de policías locales.

El fiscal general informó además que los lugareños que se desplazaron del ejido El Sabinalito, en Frontera Comalapa, hacia Guatemala, lo hicieron de forma voluntaria.

"Posiblemente por tener alguna relación familiar o de parentesco con las personas generadoras de violencia que cuentan con órdenes de aprehensión, mismas que, se tiene identificado y se ubican en Guatemala", indicó.

Resaltó que derivado del despliegue y la coordinación de los tres órdenes de gobierno, hoy ninguna familia tiene motivos de violencia para desplazarse de manera forzada de aquella zona colindante con Guatemala.

"Lo que se vivía hace un año, que eran horas interminables de violencia y que la gente estaba sometida, es cosa del pasado; hoy se puede ir a cualquier parte de la Sierra sin ningún problema porque hay presencia institucional de todas las fuerzas del orden. La paz y la tranquilidad de Chiapas están garantizadas", sostuvo.

El secretario de Seguridad del Pueblo explicó que hay un despliegue "robusto" en toda la zona de la frontera con más de mil 500 elementos del Ejército Mexicano, la Guardia Nacional, la Secretaría de Marina Armada de México y la Fuerza de Reacción Inmediata Pakal.

Se realizan además sobrevuelos diarios con el helicóptero black hawk artillado, así como acciones operativas con apoyo de tres drones artillados y tres puntos permanentes de atención ciudadana Kanan; uno en Pacayal, otro en Santa Teresa Llano Grande y uno más en El Sabinalito.