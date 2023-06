Suman más de 7 mil pasajeros afectados por bloqueo en aeropuerto de Sinaloa

A-AA+

CULIACÁN, Sin., junio 14 (EL UNIVERSAL).- Siete mil 437 nuevos pasajeros han sido afectados con la cancelación de 57 vuelos comerciales a distintas rutas nacionales a causa de la toma del Aeropuerto de Culiacán por productores de maíz que exigen la comercialización total de sus cosechas con un precio de 7 mil pesos tonelada.

Cristóbal Castañeda Camarillo, secretario de Seguridad Pública del Estado, dijo que se espera que sea liberada la estación aérea para evitar más afectaciones a terceras personas que no han podido realizar sus viajes al estar suspendidas las operaciones.

En un breve mensaje divulgado en su cuenta de Twitter, el funcionario estatal recalcó que siete mil 437 pasajeros no han podido realizar sus viajes o trasladarse de algún punto a Culiacán por vía aérea, en virtud que desde la tarde del martes los hombres del campo mantienen bloqueado el aeropuerto en demanda de mejores precios para sus cosechas.

Baltazar Valdez Armentia, presidente de la organización de Campesinos Unidos de Sinaloa, dijo que no van a abandonar la estación aérea en tanto no tengan una propuesta concreta del gobierno federal o del mandatario estatal.

Señaló que se van a mantener el pie pese a que personal de la Fiscalía General de la República (FGR) hizo acto de presencia para levantar actas o evidencias de su estancia en ese sitio.