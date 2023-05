"Superman" de Six Flags y las fallas que ha tenido

A-AA+

En pleno Día del Niño, "Superman: El Último Escape" causó pánico tras quedarse varado en el punto más alto de su recorrido. Decenas de visitantes permanecieron suspendidos por alrededor de 30 minutos a causa de una "falla".

Por medio de redes sociales se difundieron varios videos sobre el suceso. En las imágenes se aprecia a los usuarios que atravesaron por un momento de angustia a bordo del carro mecánico. Sin embargo, hasta el momento Six Flags no se ha pronunciado.

¿Cuántas veces ha fallado el "Superman" de Six Flags?

La montaña tipo hypercoaster es una de las principales atracciones del parque de diversiones, ubicado en la Alcaldía Tlalpan. Se inauguró en 2005 con la promesa de un diseño capaz de priorizar la altura y velocidad.

El juego tiene la capacidad de llevar a 36 pasajeros en un recorrido con duración de 3 minutos, tiempo en el que alcanza una velocidad de 120 kilómetros por hora y con un trayecto de 1.7 kilómetros.

No obstante, más de una vez han presentado fallas durante su operación:

-En noviembre de 2022, el juego mecánico registró una falla similar a la ocurrida el pasado Día del Niño. Durante la noche, los usuarios de "Superman: El Último Escape" quedaron atorados por más de una hora arriba del tren.

El suceso se viralizó en plataformas como TikTok. Por su parte, la empresa aseguró que, luego de una revisión, el juego se encontraba en "perfectas condiciones" para seguir operando.

-En diciembre de 2019, de nueva cuenta se reportó una falla mecánica en la atracción "Superman". En aquella ocasión, los visitantes quedaron suspendidos en uno de los carros en la parte alta de la infraestructura.

Según informó la operadora del parque, la falla se produjo por uno de los sensores que monitorean el recorrido del juego. En ese sentido, la montaña rusa se detuvo en "un lugar seguro" durante el ascenso inicial del carro.

-Otro de los siniestros que ocurrió al interior del parque fue en la atracción "Tambores giratorios".

En noviembre de 2020, un joven "salió volando" del juego mecánico provocándole traumatismo craneoencefálico y una herida frontoparietal tras impactarse en una de las rejas de contención.