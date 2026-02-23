Supermercados mantienen cerradas sus tiendas en Jalisco

CIUDAD DE MÉXICO, febrero 23 (EL UNIVERSAL).- Las principales

mantienen

sus tiendas eneste lunes, en línea con las medidas adoptadas por bancos y otros establecimientos ante la situación registrada en la entidad.informó que sus sucursales en el estadoeste día y prevécon normalidad a partir de este martes, si las condiciones lo permiten.De acuerdo con información de la cadena, las siguientes tiendas enpermanecen, con estimación de que mañana retomen, mientras que el resto de sus unidades en el país funciona con normalidad:, en, en, en, en, en, en, en, enLaindicó que se mantiene atenta a la evolución de la situación en la entidad y que sues lade colaboradores y clientes.Por su parte, a través de sus redes sociales,señaló que sus sucursales enpermanecerán. La compañía no precisó una fecha estimada para la reapertura y recomendó a sus socios mantenerse informados por los canales oficiales.En un comunicado, elmencionó que ajustará los horarios de operación en tiendas ubicadas en, Puerto Vallarta, Manzanillo, Léon, Irapuato, Guanajuato, Morelia y Uruapan, el cual será dea 7 de la tarde.