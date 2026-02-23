Supermercados mantienen cerradas sus tiendas en Jalisco
Soriana detalla las sucursales cerradas y prevé reabrir mañana si las condiciones mejoran.
A
CIUDAD DE MÉXICO, febrero 23 (EL UNIVERSAL).- Las principalescadenas de autoservicio mantienen cerradas
sus tiendas en Jalisco este lunes, en línea con las medidas adoptadas por bancos y otros establecimientos ante la situación registrada en la entidad.
Soriana informó que sus sucursales en el estado no operan este día y prevé reanudar actividades con normalidad a partir de este martes, si las condiciones lo permiten.
De acuerdo con información de la cadena, las siguientes tiendas en Jalisco permanecen cerradas, con estimación de que mañana retomen operaciones habituales, mientras que el resto de sus unidades en el país funciona con normalidad:
315 Rosas, en Zapopan.
324 Juárez, en Guadalajara.
330 Tránsito, en Guadalajara.
461 Sayula, Jalisco.
489 Tala, en Jalisco.
497 Tlajomulco Centro, en Tlajomulco.
598 18 de Marzo, en San Pedro Tlaquepaque.
601 Juan de la Barrera, en San Pedro Tlaquepaque.
679 Autlán, en Jalisco.
La empresa indicó que se mantiene atenta a la evolución de la situación en la entidad y que su prioridad es la seguridad de colaboradores y clientes.
Por su parte, a través de sus redes sociales, Costco señaló que sus sucursales en Jalisco permanecerán cerradashasta nuevo aviso. La compañía no precisó una fecha estimada para la reapertura y recomendó a sus socios mantenerse informados por los canales oficiales.
En un comunicado, el grupo La Comer mencionó que ajustará los horarios de operación en tiendas ubicadas en Guadalajara, Puerto Vallarta, Manzanillo, Léon, Irapuato, Guanajuato, Morelia y Uruapan, el cual será de 8 de la mañana a 7 de la tarde.
