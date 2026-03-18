Suplente de Sergio Mayer acusa malas prácticas en tómbola de Morena

CIUDAD DE MÉXICO, marzo 18 (EL UNIVERSAL).- Luis Morales Flores, diputado suplente de Sergio Mayer, quien este miércoles terminó su encargo como legislador debido a que el actor regresó de su licencia, reveló malas prácticas en el proceso de tómbola de Morena, el cual es usado para repartir las diputaciones plurinominales.

Luis Morales denuncia irregularidades en tómbola de Morena

En entrevista con EL UNIVERSAL, explicó que él era el titular de la curul que ocupa el exparticipante de La Casa de los Famosos, debido a que salió insaculado, sin embargo, le fue arrebatada para entregarla a Mayer Bretón.

Lo anterior, pese a que el expresidente Andrés Manuel López Obrador y la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, han exigido que se respete esa figura.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

"Me dijeron 'no se te discriminó, es simplemente que esos espacios estaban apartados'. El expresidente Andrés Manuel López Obrador dijo 'respeten la tómbola' y nunca lo respetaron, porque sí salimos, pero ellos dijeron 'ya tenemos el espacio reservado'", explicó.

"Se lo dejaron al diputado Sergio Mayer y pues me pusieron atrás de él y fue nuestra inconformidad porque él nunca representó al pueblo y siempre estaba en contra de López Obrador, de todas sus propuestas, siempre le tiró y todavía lo apremian. ¿Pues yo qué? ¿yo no soy pueblo o qué? A mí sí me preguntan ¿fue discriminado? No sé, solamente ellos lo saben", declaró.

Morales Flores dijo que pese a haber estado solo 19 días en la Cámara Baja, no peleará su permanencia: "Yo no vengo a confrontar a nadie, Morena es mi partido y lo voy a defender a capa y espada, también a la presidenta vamos a apoyarla".

Diputados de Morena reconocen irregularidades y respaldan a Luis Morales

Tras la salida de Luis Morales, los diputados Emilio Ramírez Guzmán, Gilberto Herrera Solorzano, Gabriel García Hernández, y las diputadas guindas Gloria Sánchez López, Beatriz Andrea Navarro Pérez, y María Magdalena Rosales Cruz, ofrecieron una conferencia de prensa para respaldarlo.

"Entre indígenas nos defendemos y seguiremos en la lucha", declaró el diputado Emilio Ramírez.

Por su parte, el diputado Gabriel García dijo que "no puede ser que en Morena, el compañero que representa el movimiento haya sido sustituido por la frivolidad y los intereses. El otro llega como si nada".

García Hernández reconoció malas prácticas en la designación de plurinominales al interior de Morena: "desde mi punto de vista eso está mal (chutar la curul alguien que salió insaculado para dársela a otra persona), y debemos corregirlo".

Gabriel García propuso que el grupo parlamentario de Morena le ofrezca una oficina a Luis Morales y le otorgue un cargo de asesor parlamentario, y advirtió que de no aceptarse su propuesta, buscará que Luis sea su propio asesor.