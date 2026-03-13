Suplente de Sergio Mayer denuncia cierre de su oficina en San Lázaro

CIUDAD DE MÉXICO, marzo 13 (EL UNIVERSAL).- El

, suplente de

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, denunció en sus redes sociales que yaa su oficina hoy, después de que el actor anunció que la próxima semana regresará a San Lázaro.Cabe recordar que la, ya quesu regreso mediante oficio anunciado al pleno.Además, el pasado 24 de febrero, la(CNHJ) de Morena suspendió provisionalmente los derechos partidistas de Mayer, por lo quesu reincorporación a la bancada guinda.El órgano partidista tomó la decisión porquedejó el cargo para participar en un reality show, en donde, dijo,que lo que recibe de dieta y que lo necesita para solventar sus gastos.