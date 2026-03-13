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Suplente de Sergio Mayer denuncia cierre de su oficina en San Lázaro

La licencia vigente de Sergio Mayer y suspensión partidista complican la situación en San Lázaro.

Por El Universal

Marzo 13, 2026 03:37 p.m.
A
Suplente de Sergio Mayer denuncia cierre de su oficina en San Lázaro

CIUDAD DE MÉXICO, marzo 13 (EL UNIVERSAL).- El

diputado Luis Morales Flores
, suplente de Sergio Mayer

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, denunció en sus redes sociales que ya no lo dejaron acceder a su oficina hoy, después de que el actor anunció que la próxima semana regresará a San Lázaro.
Cabe recordar que la licencia de Mayer Bretónsigue vigente, ya que no se ha oficializado su regreso mediante oficio anunciado al pleno.
Además, el pasado 24 de febrero, la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia (CNHJ) de Morena suspendió provisionalmente los derechos partidistas de Mayer, por lo que no está definido su reincorporación a la bancada guinda.
El órgano partidista tomó la decisión porque Sergio Mayer dejó el cargo para participar en un reality show, en donde, dijo, ganaría más que lo que recibe de dieta y que lo necesita para solventar sus gastos.

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