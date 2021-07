Supuesto combate a corrupción de 4T se traduce en muertos: PAN

"Los mexicanos estamos pagando con la vida de miles de niñas, niños, hombres y mujeres la improvisación, las ocurrencias y la inexperiencia de este Gobierno federal", acusó el Grupo Parlamentario del PAN, en voz de la senadora Alejandra Reynoso Sánchez.

Argumentó que con "el pretexto de combatir la corrupción en la compra de medicinas el presidente centralizó las adquisiciones y el remedio salió peor que la enfermedad: un desabasto monumental que afecta a miles de pacientes".

Subrayó en un video en sus redes sociales que "hoy, cientos de miles, o peor aún, millones de personas, tienen que padecer además del dolor y la angustia por la enfermedad, el desdén y la insensibilidad de Morena".

Reprochó que la administración haya fracasado no solo en la compra centralizada, a cargo de la oficial Mayor de la SHCP, Raquel Buenrostro, sino también en su intento por abaratar costos, mejorar la transparencia y garantizar el abasto al recurrir a la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

"Doce meses después se demuestra que este mecanismo también falló: Se adjudicaron menos de la mitad de las claves de medicamentos (45%) y sólo se ha surtido menos del 20% de las compras", sostuvo.

"¿Cuántas personas no recibieron su medicamento a tiempo?, ¿cuántas personas han fallecido por causa de su inexperiencia u ocurrencia?", inquirió.

La senadora por Guanajuato señaló que en el informe "Exceso de Mortalidad en México" del gobierno federal se reportan 144 mil 306 defunciones no relacionadas con el Covid entre febrero de 2020 y el 15 de junio de 2021, y cuestionó: "¿Cuántas de ellas se debieron al desastre en el sistema de salud provocado por Morena?".

Organizaciones civiles estiman en mil 600 fallecimientos entre niñas y niños con cáncer por falta de tratamiento y el año pasado alrededor de 600 mil cirugías fueron pospuestas por la pandemia, muchas de ellas por falta de capacidad en los hospitales, pero también por falta de insumos y medicamentos.

"Lo hemos dicho en reiteradas ocasiones y lo seguiremos haciendo hasta que no se tomen las medidas necesarias para componer el caos en salud: actúen con responsabilidad, pongan al frente a gente competente, está en juego la vida de millones de mexicanas y mexicanos. Si no pueden renuncien", demandó.

Al desabasto de medicinas, la falta de tratamientos para el cáncer, para el VIH, la falta de vacunas tradicionales, el fracaso del INSABI, la desaparición del Seguro Popular y la destrucción del Fondo de Gastos Catastróficos hay que agregar el pésimo manejo de la pandemia: primer lugar en muertes de personal médico, primer lugar en orfandad por Covid y cuarto lugar mundial en muertes por Covid, abundó.

"En su conciencia cargarán con todos aquellos que no pudieron acceder al derecho a la salud por culpa de una falsa lucha contra la corrupción. La verdadera lucha que vivimos los mexicanos es contra la improvisación, la ocurrencia e inexperiencia", remató.