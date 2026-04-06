Surge clase rica al amparo de 4T

Villahermosa, Tab.- Juan Carlos Guerrero Rojas es un nombre que la clase empresarial de toda la vida en Tabasco desconoce. "Yo nunca lo había escuchado, hasta ahora que salió el tema de la fiesta", advierte un empresario tabasqueño que por años rentó naves industriales a Petróleos Mexicanos (Pemex) en la carretera de Villahermosa a Cárdenas.

En una visita a Tabasco, El Universal se entrevistó con diversos empresarios y líderes políticos, quienes dijeron desconocer a la mayoría de los empresarios prósperos que recientemente han obtenido contratos millonarios con Pemex.

En Tabasco, bajo el amparo de la Cuarta Transformación en el poder, al menos unos 20 empresarios han tenido un crecimiento exponencial en los últimos siete años, saltando con acciones de empresa en empresa o manteniendo a varias con contratos en Pemex. Pero quienes mantienen contratos vigentes y pudieron rastrearse para esta investigación son los socios del empresario que saltó a la fama por organizar una fiesta millonaria de XV años para su hija, a inicios de marzo.

En el primer círculo de socios de Juan Carlos Guerrero Rojas se encuentran Ángel Ernesto García Castillo, José del Carmen Olán Arce y Héctor Peralta Grappin, quienes en 2020 vendieron sus acciones en Petroservicios Integrales México, empresa que tiene contratos por hasta 4 mil millones de pesos con Pemex. Y entre ellos se cuentan al menos 39 empresas, algunas ligadas a Pemex a través de contratos.

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Aunque la ciudad se siente en decadencia, no en todas partes se ve la escasez. A orillas del centro de Villahermosa está El Country, zona residencial exclusiva, rodeada de colegios privados, donde se ven camionetas de lujo, todas las casas tienen paneles solares enormes y hay varias medidas de seguridad. Más adelante también están las zonas Jardines del Country II y Real Campestre, con las mismas características.

Un exdirectivo de la petrolera Baker Hughes, quien fue despedido tras el cierre de varias oficinas de la empresa en Ciudad del Carmen debido a la falta de pagos en 2024, afirma que los despidos fueron masivos y en todos los ramos.

"Mientras los contratos daban un tiempo de gracia de 45 días hábiles para concretar los pagos a proveedores de Pemex, una nueva cláusula, establecida en contratos a partir de 2022, daba un tiempo fatal de 120 días. "Medio año sin pagarte (...), muchas empresas comenzaron a no sobrevivir, y luego se dio lo del incumplimiento de 2024", explica el ingeniero.