Surge grupo de autodefensa en Chiapas llamado "El Machete"

Para combatir el crimen organizado y a grupos caciquiles incrustados en el poder, que se han dedicado al asesinato y despojo de tierras; indígenas tzotziles conformaron el grupo de autodefensa "El Machete", que irrumpieron el pasado miércoles en la cabecera municipal de Pantelhó.

En un comunicado de prensa que se difundió este sábado, el recién conformado grupo de Autodefensa del Pueblo pidió al gobierno federal y estatal que se abstenga de enviar a elementos de la Guardia Nacional (GN) y del Ejército Mexicano para intervenir en este conflicto que el gobierno olvidó "porque ya no es tiempo".

En la misiva, la autodefensa "El Machete" recordó que hace 20 años el municipio indígena de Pantelhó fue tomado por la fuerza por Austroberto Herrera Abarca, detenido a finales de julio del 2019, a quien acusaron de abrir las puertas al crimen organizado y asesinar a unos 200 tzotziles que se opusieron a sus actividades delictivas.

Abunda que con la detención de Austroberto, sus hijos Rubén y Daily Gutiérrez Herrera tomaron el control y la violencia, homicidios y despojos de tierras no cesó, ante la indiferencia de las autoridades federales y estatales.

Acusaron a la presidente municipal actual, Delya Janeth Flores Velasco y electo, Raquel Trujillo Morales de ser parte del crimen organizado y, por ello, consideraron que continuará la violencia y derramamiento de sangre; por ello decidieron conformar el grupo de autodefensa del pueblo "El Machete".

El grupo de autodefensas también acusó a las autoridades de permitir la entrada de Enoc Díaz Pérez, expresidente municipal de Pueblo Nuevo Solistahuacán y detenidos por intento de secuestro y de ser integrante de un grupo armado identificado como Los Diablos; así como de Arturo Ramos Salazar, a quien acusaron de financiar a grupos armados.

Ante esa situación de violencia, asesinatos y falta de justicia, campesinos y comuneros tzotziles conformaron la autodefensa "El Machete", que el pasado miércoles tomó el municipio de Pantelhó para expulsar a sicarios y narcotraficantes.

Advirtieron que una vez que esté libre de sicarios y narcotraficantes se retirarán, ya que no buscan el poder ni el dinero.

"Tenemos paciencia, pero tiene un límite, vemos que el mal gobierno ha jugado con la vida de nuestro pueblo".

"Aclaramos al mal gobierno que no envíe su Guardia Nacional, su ejército, su policía, porque ya no es tiempo, si vemos que envía para matarnos y detenernos es porque forma parte del crimen organizado, porque confirma que tenemos un narcogobierno, narco estado", finaliza el comunicado.

El grupo de autodefensa no se atribuyó la emboscada al Ejército Mexicano y policía estatal el pasado jueves, con saldo de seis heridos.