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Surgen acusaciones vs. líderes frijoleros

Por El Universal

Mayo 25, 2026 03:00 a.m.
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Surgen acusaciones vs. líderes frijoleros
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      Zacatecas, Zac.- Después de cuatro meses de movilizaciones y a sólo tres días de que el grupo de 300 productores de frijol suspendió sus protestas tras alcanzar un acuerdo con el gobierno federal para el acopio de 2 mil toneladas de frijol a 27 pesos el kilo, varios integrantes denunciaron públicamente a los dirigentes por presuntas exclusiones de la lista de beneficiarios y reparto discrecional de costales para la comercialización.

      Los reclamos quedaron registrados en transmisiones en vivo y otros videos que se han difundido este fin de semana en redes sociales. En ellos varias personas aseguran haber sido excluidas de los beneficios, pese a participar en las protestas y en la toma de edificios que se llevaron a cabo.

      En las grabaciones se ve que encaran a varios de los líderes del movimiento, como Abraham Castro, Federico Najar y Rubén Hernández, a quienes les exigen explicaciones por la entrega de paquetes de costales.

      En tanto, los líderes de esa agrupación de productores de frijol argumentan que "hubo un malentendido"; además, dicen no conocer a las personas que les hicieron frente.

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      Durante cuatro meses esta agrupación realizó una serie de protestas que fueron escalando: desde marchas, bloqueos de carreteras y vialidades, hasta la toma de las instalaciones del Congreso del Estado y de la Secretaría del Campo, como medida de presión ante la falta de respuesta de las autoridades estatales y federales.

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