Suspende SAT cuentas y funciones a 23 notarios de Oaxaca

El Sistema de Administración Tributaria (SAT) suspendió las cuentas y funciones a 23 notarios públicos de Oaxaca que les permitían inscribir vía remota a personas morales y físicas; y tras detectar que inscribían a empresas "factureras" y "fantasmas".

La suspensión de sus cuentas las realizó el pasado 21 de septiembre de 2021. La dependencia explicó que según los resultados de sus modelos de redes neuronales que contienen información como la factura electrónica y la declaración informativa de operaciones con terceros, se obtuvo una probabilidad mayor al 70.1% de que los inscritos por Fedatarios sean factureras o empresas fantasmas, comparados con los que se inscriben en las oficinas del SAT.

Los notarios oaxaqueños a los que se les suspendieron las cuentas y funciones son Rafael Avilés Álvarez, notario público 133; Enrique López Salinas, Correduría Pública Número 3; Patricia Villanueva Abraján, notaría público 124; Jorge Antonio López Mier, notario público 37; Edilberto Jiménez Murat, notario público 18; Omar Abacuc Sánchez Heras, notario público 38; Rodolfo Enrique Morales Moreno, notario público 19; Enrique Espinosa Medina, notario público 109; Alfredo Baez Vega, notario público 54; Marcial Pérez Hernández, notario público 74; Lilian Alejandra Bustamante García, notario público 87; Antonio Severino Ramírez López, notario público 26; e Isauro Tomás Cervantes Cortés, notario público 71.

Así como a Graciela Guzmán Enríquez, notario público 85; Hugo Manuel Félix García, notario público 14; María de los Ángeles Ofelia Sánchez Colmenares, notario público 122; Ezequiel Miguel Ángel Guzmán Labastida, notario público 33; Rodolfo Morales Pazos, notario público 94; Karla Karina Gómez Jarquín, notario público 126; Alejandro José Vidaña Luna, notario público 106; María Catalina Cruz Leyva, notaria pública 28; Emanuel Roberto Toledo Medina, notario público 26; y Miguel Ángel Morales Amaya, notario público 75.

El SAT detalló que a inicios del año 2002 se estableció el Sistema de inscripción en el RFC a través del fedatario público por medios remotos, donde se otorgan cuentas y funciones para el ingreso a los sistemas institucionales a los Fedatarios que les permiten realizar la inscripción de personas morales y físicas.

Las modificaciones realizadas en la Resolución Miscelánea Fiscal para 2021 y publicadas en diciembre de 2020 establecen que los Fedatarios incorporados a dicho esquema debían presentar el primer aviso de renovación de vigencia, conforme a la letra con que comience su primer apellido, durante los meses de junio (A-M) y julio (N-Z).

Derivado de lo anterior, el SAT realizó una revisión de los trámites de inscripción por Fedatarios Públicos, desde 2006 hasta abril de 2021, sobre el cumplimiento de los siguientes requisitos: identificación oficial de la persona inscrita, que pueden ser los socios y representante legales de las personas morales; documento constitutivo debidamente protocolizado de la persona moral; solicitud de inscripción al RFC de personas físicas y morales; comprobante de domicilio de personas físicas y morales, y poder notarial para el representante legal de las personas morales.

De un total de mil 766 notarios incorporados al esquema de inscripción en el RFC a través del Fedatario Público por medios remotos, sólo 744 presentaron aviso de renovación de vigencia ante el SAT durante los meses de junio y julio de 2021 pertenecientes principalmente a la Ciudad de México, Jalisco y Nuevo León.

Mientras que mil 22 Fedatarios Públicos no presentaron su aviso y adicionalmente más del 50% no cumplió con la entrega de la documentación de las inscripciones que realizaron por lo que serán notificados y cancelados.

De los 744 Fedatarios Públicos que presentaron su aviso de renovación, 403 no cumplen con los requisitos, por lo cual también fueron cancelados. Los que cumplieron fueron 210 que serán renovados y 131 Fedatarios se encuentran pendientes de entregar información adicional. Es decir, sólo el 11.8% cumplió con todos los requisitos y tenían al corriente su documentación ante el SAT.

"Es importante comentar que de los contribuyentes personas morales inscritos por Fedatarios ofrecen principalmente servicios en el sector energético y financiero. Hay que destacar que el 37.2% de las ventas realizadas al sector público fueron productos y servicios del sector de hidrocarburos tales como petróleo, gas y gas natural".

Por otro lado, señaló que los contribuyentes inscritos por Fedatarios que tienen relación con el sector privado prestan principalmente servicios de casas de cambio e instituciones bancarias tales como provisión de servicios de tarjetas de crédito, monederos electrónicos y vales en general, los cuales representan el 31.6% de sus ventas.