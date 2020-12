Suspenden fiesta de cumpleaños con más de 250 personas en Nuevo León

La Secretaría de Salud de Nuevo León dio a conocer que la noche del sábado suspendió una fiesta de cumpleaños a la que asistieron más de 250 personas, violando las medidas de restricción para evitar los contagios de Covid-19.

Amalia Becerra Aquino, subdirectora del Hospital Metropolitano de la Secretaría Estatal de Salud, dijo que además de la clausura definitiva del salón de eventos Showcenter Complex, en el municipio de San Pedro Garza García, el propietario del recinto podría hacerse acreedor a una multa de hasta un millón y medio de pesos.

Becerra Aquino informó además que, tras la reapertura de miles de negocios esenciales y no esenciales que habían sido obligados a cerrar los dos sábados y domingos anteriores, desde el sábado pasado se realizaron más de mil 600 visitas de inspección y se suspendieron 15 establecimientos comerciales.

Lamentó que mientras el personal médico está cansado por atender pacientes durante los nueve meses de pandemia y hoy se reportó el deceso de un subcoordinador médico del IMSS, haya personas que pasen por alto las medidas preventivas.

Los organizadores del evento suspendido habrían intentado burlar las restricciones de la Secretaría de Salud de Nuevo León, pues durante la pandemia de Covid-19 sólo se permite celebrar bodas previamente contratadas y habían contratado el salón para una boda, cuando en realidad celebraban un cumpleaños.

Iván Pérez, abogado del salón clausurado, alegó que desde agosto de 2019 se contrató para llevar a cabo el festejo y señaló que el sitio tiene capacidad para dos mil 800 personas y sólo estaban reunidas 150 cuando llegaron los inspectores de la Secretaría de Salud con apoyo de elementos de Fuerza Civil de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado.

Becerra Aquino comentó que, hasta el momento, la autoridad municipal de San Pedro, que encabeza el alcalde independiente Miguel B. Treviño, que presuntamente concedió el permiso, no se ha pronunciado al respecto.

El alcalde compartió un mensaje en sus redes sociales donde llamó a los sampetrinos a tener conciencia para evitar contagios, pero no se refirió al festejo suspendido.

"Aprendamos del 'Efecto Thanksgiving' en Estados Unidos. Si queremos celebrar la Navidad como cualquiera otra, aceptemos entonces desde ahora que en enero vendrá la catástrofe y México será un cementerio. Mejor pensemos en cómo celebrar muchas navidades juntos", convocó el edil.

Este domingo, Nuevo León reportó 575 nuevos contagios y es el tercer día consecutivo con menos de 600 casos en lo que va de diciembre. El pasado 7 de diciembre se registró el pico de 895 casos se registró la cifra más alta en los nueve meses de pandemia, para un acumulado de 117 mil 173 contagios.

Asimismo, se registraron 29 decesos durante las 24 horas previas para sumar seis mil 192 defunciones desde el 4 de abril. Hasta este domingo hay mil 262 pacientes hospitalizados, de los cuales 311 requieren asistencia con un respirador mecánico.