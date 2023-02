Suspenden multa contra titular de penales por retraso de audiencia

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, febrero 15 (EL UNIVERSAL).- El comisionado del Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social (OADPRS), Antonio Hazael Ruiz Ortega, logró que una jueza federal suspendiera indefinidamente el pago de 19 mil 244 pesos de multa que se le impuso por evitar la presencia de Ovidio Guzmán López, en la audiencia en la que se le notificó sobre su detención.

La titular del Juzgado Octavo de Distrito de Amparo en Materia Penal, Luz María Ortega Tlapa, concedió una suspensión definitiva en la demanda de amparo que Ruiz Ortega tramitó contra la medida del juez de control del Centro de Justicia Penal Federal en Almoloya de Juárez, Gregorio Salazar Hernández.

En audiencia del 6 de enero, Salazar Hernández apercibió al funcionario federal y a la directora del penal de máxima seguridad del Altiplano, Nora Angélica Balderrama, por no presentar a Guzmán López en la sala de audiencias.

La audiencia, en la que se le dictó prisión con fines de extradición al líder de "Los Chapitos" por un periodo de 60 días, estaba programada a las 11:00 horas, pero se retrasó tres horas y media porque no se presentó físicamente a Guzmán López en la sala de audiencias del Centro de Justicia Penal Federal del Altiplano, por lo que el juez realizó gestiones urgentes para que lo trasladaran a la sala.

Autoridades penitenciarias señalaron que el retraso se debido a que no era posible que el hijo del exlíder del Cártel de Sinaloa, Joaquín "Chapo" Guzmán, estuviera presente en la sala oral del Centro de Justicia por motivos de seguridad y que lo mejor era que compareciera por videoconferencia.

Sin embargo, el juez Gregorio Salazar ordenó a la Fiscalía General de la República (FGR) iniciar una investigación contra Nora Angélica Balderrama, directora del penal de máxima seguridad del Altiplano, y contra Antonio Hazael Ruiz Ortega, por el retraso injustificado, y les impuso una multa de 19 mil 244 pesos a cada uno por negligencia.

Ante ello, el titular de los penales federales Antonio Hazael Ruiz Ortega recurrió a la protección de la justicia.