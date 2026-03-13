T-MEC: Se reúnen Marcelo Ebrard y presidente del CCE

CIUDAD DE MÉXICO, marzo 13 (EL UNIVERSAL).- A tres días de que se lleve a cabo la primera

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(EU), el presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE),, se reunió con el, MarceloEl líder de la máxima cúpula empresarial afirmó: "estaremos en colaboración con el, con el equipo del secretario, para que sea exitoso todo este proceso".Añadió que, por ello, previo a lase tendrá unay agregó que tienen ", frecuente por distintos medios, pero desde luego tenemos estas reuniones presenciales".Dijo que, así como "elhace su trabajo con sus contrapartes con elde. Nosotros seguiremos trabajando con nuestra contraparte de los organismos empresariales, como lay la US Chamber of Commerce".Enal término del Consejo Nacional del CCE, Medina Mora afirmó que se conformaronpara autos, acero, aluminio, farmacéuticos y dispositivos médicos."Hay reuniones, hay, en donde se resuelven temas que nos va solicitando lay en esasse junta la información para entregársela al equipo del secretario".Recordó que la semana pasada estuvo enjusto en momentos en que también estuvo por allá el, por lo que se pudieron reunir en ese país.Hace unos días, se anunció que elpróximo, en la capital del vecino país del norte se realizará el encuentro entrey el representante comercial de, quienes abordarán temas como la sustitución de importaciones de países fuera de Norteamérica, reglas de origen y seguridad de las cadenas de valor.En dicha ronda no participará, aunque se espera que sea en las próximas semanas cuando se realice laentre dicho país yDe acuerdo con el Tratado entre México,) los tres socios tendrían que realizar un encuentro para revisar la implementación del acuerdo comercial en el sexto año de entrada en vigor del acuerdo, lo cual será elpróximo.