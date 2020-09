Taibo aconseja a Krauze y a Aguilar Camín cambiarse de país

El director del Fondo de Cultura Económica, Paco Ignacio Taibo II, dijo que Enrique Krauze y Héctor Aguilar Camín deberían guardar silencio o "cambiarse de país"; aclaró que es un "consejo fraternal", no una amenaza.

"Yo les sugeriría a los hijos de la 'Operación Berlín' y el baile interminable de la lana, que más les vale que se queden en su esquina o que vayan cambiando de País", dijo en entrevista radiofónica en La Octava, en el programa Los Periodistas.

El titular del Fondo de Cultura cuestionó a los directores de Letras Libres y Nexos por recibir privilegios económicos.

"El Presidente señala que privilegio, pero las investigaciones se están viendo, el privilegio era solo privilegio, si eran o no eran favoritos del sistema dadas sus posiciones políticas y recibían una serie de apoyos; cuando comiencen a hacerse las preguntas, van a ser muy divertidas.

"Una cosa es lo obvio que el Presidente destaca, de que había situaciones de privilegios que dejó los regímenes PRI y panistas, lo cual es obvio, no veo cómo quieren tapar el sol con un dedo, y otra cosa es lo delictivo que existía, las composiciones accionarias, los favores que se hicieron", señala.

Taibo comentó que en el Fondo no ha habido ningún tipo de discriminación y que las librerías Educal siguen vendiendo Letras Libres y de grupos Nexos, con su editorial Cal y Arena.

Aclaró que no pueden hacer contratos mientras estén sujetos a investigación "por un fraude contra Infonavit, es instrucción nos llegó, pero no hacemos contratos".

"Todo ese canto de sirena de ´nos censuran, nos persiguen´. Colegas mejor no le muevan, porque van a parecer tantos trapos sucios que se van ahogar con ellos. Si estas investigaciones comienzan abrirse van más allá del privilegio, que privilegiados eran, ya lo sabemos es obvio, pero eran más que privilegiados y yo creo que las investigaciones van a proseguir en este sentido", comentó.

Letras Libres acusa de "difamación" a AMLO

El pasado 8 de septiembre, la revista Letras Libres acusó, a través de un comunicado, al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, de cometer "difamación" al difundir los datos de publicidad oficial, pagados entre los años 2013 y 2018 a diferentes revistas, como una prueba de una presunta acción ilegal.

"Con la difusión, en su conferencia de prensa matutina, de datos de publicidad oficial y suscripciones de Letras Libres, el presidente de México incurre, de nuevo, en una difamación. Insiste en utilizar la tribuna presidencial, con todo el poder que ello confiere, para desprestigiar voces críticas y confundir a la opinión pública, haciendo creer a su audiencia que la publicidad oficial que reciben los medios es indebida. Esto no es verdad", se lee en el comunicado.

En tanto, el 20 de agosto la Secretaría de la Función Pública informó que se había inhabilitado a la empresa Nexos, sociedad, ciencia y literatura S.A de C.V, y que debían "abstenerse de recibir propuestas o celebrar contrato alguno sobre las materias de adquisiciones, arrendamientos, servicios, obras públicas y servicios relacionados con las mismas, con dicha moral, de manera directa o por interpósita persona, por el plazo de dos años".

En la Circular donde se da cuenta de que es un cumplimiento a lo ordenado en los Resolutivos Tercero y Quinto de la Resolución número 00641/30.15/3814/2020, también se señala que los contratos adjudicados y los que actualmente se tengan formalizados con la mencionada infractora, no quedarán comprendidos en esta aplicación.