Tamaulipas busca con EU establecer horarios de repatriación

CIUDAD VICTORIA, Tamps., enero 17 (EL UNIVERSAL).- El gobernador Américo Villarreal Anaya señaló que se requiere una mayor coordinación con las autoridades estadounidenses, para establecer horarios para las personas que son repatriadas y con ello brindarles mayor seguridad.

"Que haya horarios y que nosotros los esperemos con las fuerzas de seguridad y les demos certidumbre y confianza en su retorno", expresó en entrevista en Ciudad Victoria el mandatario tamaulipeco.

Al preguntarle de su reciente visita a Nuevo laredo, dijo que fue muy favorable porque tuvo interacción con el Mayor del Condado de Webb allá en Estados Unidos; analizaron la ampliación del puente internacional Libre Comercio.

Comentó que también revisó el avance que se tiene en el terreno donde seguramente el presidente Andrés Manuel López Obrador, en fecha próxima, vendrá a poner el inicio de la Dirección General de Aduanas.

Sobre el tema de seguridad en la frontera, Villarreal Anaya admitió lo siguiente: "Lo que tenemos nosotros en conocimiento dentro de la secretariado de seguridad y de las mesas de seguridad, no estamos exentos de las circunstancias que lamentablemente la delincuencia organizada hace víctima de migrantes".

Mencionó que en el caso de Nuevo Laredo es muy poco lo que se está percibiendo en la situación de migrantes, "tenían ahorita ahí, no más de 160 migrantes para la oportunidad de sus trámites con Estados Unidos y estamos enfocados en Reynosa y en Matamoros para darles el apoyo a través de los albergues que también tienen sus administraciones no gubernamentales y en la medida de lo posible nosotros contribuimos en circunstancias de apoyo humanitario para que puedan tener esta seguridad".

Señaló que tampoco tienen noticias dentro de esos albergues que puedan tener algún problema.

Respecto al planteamiento de tener coordinación con las autoridades estadounidenses para los horarios de deportación de ciudadanos, porque de lo contrario, "pueden estar sujetos a que sean abordados y que sean extorsionados o levantados por el crimen; entonces estamos precisamente viendo eso y analizando cómo nos acordamos de tal forma que haya horarios y que nosotros los esperemos con las fuerzas de seguridad y les demos certidumbre y confianza en su retorno y los que canalicemos atreves de los apoyos y transportes para sus destinos de origen".

¿Los horarios serían solo por las mañanas?

"Preferentemente pudiéramos estar buscando que fueran dos horarios, ya hicieron un avance en ese sentido de acuerdo a las condiciones de la luz del día para que traten de evitar hacerlo en las noches y también cuando hay circunstancias de bajas temperaturas para no exponerlos en esta condición", respondió.