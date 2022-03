Tamaulipas: legisladores exigen investigación por corrupción a diputada

CIUDAD VICTORIA, Tamps., marzo 29 (EL UNIVERSAL).- Los grupos parlamentarios del Partido Acción Nacional (PAN) y del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en el Congreso del Estado se sumaron a la exigencia del Partido de la Revolución Democrática (PRD) para que se investigue a la diputada Úrsula Patricia Salazar Mojica (Morena) por presuntos actos de corrupción, tras la difusión de un audio de una presunta llamada con un proveedor.

Este martes, en rueda de prensa, el diputado Luis René Cantú Galván estuvo acompañado por diputados de su partido: Imelda Sanmiguel, Lidia Valles Olvera, Carlos Fernández Altamira y Mon Marón Manzur; afirmó que la bancada de Morena no puede seguir engañando a la ciudadanía.

"Nos sumamos a esta denuncia del PRD contra la diputada de Morena Úrsula Salazar; se tiene que investigar y llegar hasta las últimas consecuencias, sabemos que van a presentar la denuncia correspondiente y en ese sentido nosotros exigimos y pedimos se responda a los tamaulipecos", expresó el también presidente del Comité Directivo Estatal del PAN.

Cantú dijo que los diputados del PAN seguirán exigiendo que la Coordinadora de la bancada de Morena, Úrsula Salazar, que sea congruente y si debe pedir licencia para separarse del cargo lo haga para que se realice la investigación que proceda por lo dicho en ese audio que fue filtrado en esta semana.

"No se puede tapar el sol con un dedo cuando han salido a relucir tantas irregularidades por parte del Grupo Parlamentario de Morena", reiteró.

El Grupo Parlamentario del PRI también manifestó que se requiere una investigación apegada a derecho para que se aclaren temas tan delicados como lo sucedido con la legisladora de Morena, Úrsula Salazar Mojica.

"Sobre todo de quienes pregonan no mentir y no robar, es importante que haya una aclaración a fondo. Al final de cuentas es necesario que se realice la investigación y se deje bien clara esta situación, a nadie ayuda estos asuntos de moches que pide la diputada", señaló en entrevista el coordinador de los diputados priistas, Edgar Melhem Salinas.





---"Que se investigue", dice Úrsula Patricia Salazar Mojica

La coordinadora de la bancada de Morena en el Congreso de Tamaulipas, Úrsula Patricia Salazar Mojica, afirmó que está en la mejor disposición de que se investiguen los hechos, "estoy a favor de la transparencia, estoy con mis manos transparentes".

A pregunta directa si era su voz la que se escucha en un audio con un presunto proveedor, Salazar Mojica respondió: "¡Claro que no! la desconozco completamente".

Sobre la denuncia que presentará el PRD, mencionó que lo hagan si están en ese proceder, "estamos abiertos, qué bueno que se investiguen los hechos".

Este caso tomó relevancia, porque, de acuerdo con medios locales, la legisladora tamaulipeca se ha presentado como sobrina de AMLO