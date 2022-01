Taquería oferta carnitas gratis en la compra de 2 limones

Durante el inicio del 2022 hemos sido testigos de un aumento importante en el precio del kilo de limón, el cual alcanza hasta los 80 pesos. Según expertos el alza se debe principalmente a la escasez, un desabasto en la producción por el cambio climático. Y no solo los consumidores están sufriendo las consecuencias, también diversos negocios, entre ellos, las taquerías. Así que la creatividad muy al estilo de México no se ha hecho esperar y un taquero hidalguense, cuyo negocio lleva por nombre "Don Nacho" implementó una ingeniosa estrategia.

Esta oferta consiste en que, en la compra de 2 limones, por 70 pesos, te llevas gratis un cuarto de carnitas con verdura y salsa.

En la publicación de sus redes sociales, posteó: "Aprovecha esta súper oferta que Chicharrón & Carnitas Don Nacho trae para ti 100% real no feik".

Además, compartió que esta sería válida hasta que el limón baje de precio.