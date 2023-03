Tejada Shaar, presidente de Concanaco por tercer período

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, marzo 8 (EL UNIVERSAL).- El Juzgado Octavo de Distrito en materia administrativa con sede en la Ciudad de México negó la suspensión definitiva al amparo que suspendió la asamblea para reelegir a Héctor Tejada Shaar como presidente de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco), por lo que se reanudó la reunión en la que se le reeligió.

Ello porque el pasado 16 de febrero la Concanaco informó que no se pudo concluir la 107 Asamblea General Ordinaria porque el secretario general, Guillermo Romero y los vicepresidentes Rafael Sánchez Zebadúa y Javier Saldívar Rodríguez interpusieron un amparo el que pidieron suspender la reelección al asegurar que había inconformidad por los informes de la tesorería y por la rendición de cuentas.

Aunque el Juzgado les dio la suspensión provisional que detuvo la 107 Asamblea, no les otorgó la suspensión definitiva por lo que "al no existir impedimento legal alguno, la 107 Asamblea General Ordinaria, que permanecía constituida, se reanudó, continuando así con los puntos en suspenso", es decir, con la votación para la reelección de presidente y de los nuevos consejeros.

"Héctor Tejada Shaar fue reelegido (por un tercer período) por unanimidad por los integrantes del Consejo Directivo -mismo que a su vez fue renovado en la Asamblea General Ordinaria- para seguir al frente del organismo cúpula".

También "se propuso ante el Consejo Directivo el nombramiento, ratificación y aprobación de los siguientes cargos, como nuevo secretario general se nombró a Javier Solís Ruiz, a Octavio de la Torre de Stéffano como Tesorero, como prosecretario a Julio César Almanza Armas y como protesorera a Patricia Araujo de la Torre, mismos que fueron aprobados por unanimidad", explicó la Confederación.

En un comunicado de la Concanaco se explicó que Tejada Shaar dijo: "La Concanaco Servytur México sale más fortalecida que nunca, nosotros estamos abiertos a todas las voces, todos deben ser escuchados, ya que la suma de todos es más fuerte que cualquier intento por separarnos y debilitarnos".