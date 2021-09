Téllez llama grupo de "edecanes" caro a la Guardia Nacional; Morena repudia su dicho

La bancada de Morena en el Senado repudió el calificativo de "el grupo de edecanes más caro del país" que refirió la senadora Lily Téllez a los más de 100 mil efectivos de la Guardia Nacional, al argumentar que no han logrado frenar la violencia y delincuencia en el país.

En rueda de prensa, los senadores morenistas leyeron un posicionamiento en el que calificaron de "circo mediático" las críticas de la oposición que se realizaron el pasado martes 21 de septiembre, en el marco de la comparecencia de la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez.

"Los señalamientos que pronuncia la oposición sobre nuestros valientes elementos de las Fuerzas Armadas, al llamarlos ´edecanes´, es de una falta total de congruencia y sensibilidad política, de altura de miras y de ética. Consecuencia de ello hemos presenciado una gran falta a quienes entregan su vida diariamente por nosotras y nosotros", dijo la senadora Martha Lucía Micher.

Expuso que la oposición debe recordar que la Guardia Nacional fue creada con el propósito de combatir la violencia en el país, "la cual fue desencadenada por la inconsciencia de esos políticos corruptos, que dejaron una Policía Federal inoperante y corrupta, y que, según muchas investigaciones periodísticas, durante el gobierno de panista de Calderón, fue utilizada como un brazo armado al mando del narcotráfico" en tiempos de Genaro García Luna.

Micher defendió la labor de las Fuerzas Armadas en obras como la construcción del Aeropuerto "Felipe Ángeles" y agregó que el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) presentó la Encuesta Nacional sobre Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública.

Según la encuesta del Inegi, la gente confió 90.1% en la Marina; 87.4% en el Ejército; 82.8% en la Guardia Nacional; 58.6% en la Policía Estatal y 52.9% Policía Municipal.

"Nosotros no venimos a ganar la guerra, venimos a ganar la paz. No más gobiernos sangrientos como el de Calderón y Peña Nieto, no más sangre derramada de nuestro pueblo", concluyó la senadora Micher a nombre de la bancada de Morena.