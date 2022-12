Téllez pide que Villamil comparezca por promoción de marcha de AMLO

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, diciembre 6 (EL UNIVERSAL).- La senadora del PAN, Lilly Téllez, presentó un punto de acuerdo para llamar a comparecer al presidente del Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano (SPR), Jenaro Villamil Rodríguez, por promover desde ese cargo la pasada marcha convocada por el presidente Andrés Manuel López Obrador y por violar la ley que rige la institución que encabeza.

En la Gaceta Parlamentaria se publicó el punto de acuerdo donde se pide a Villamil que explique y rinda un informe sobre su desempeño en el cargo, así como del cumplimiento que le ha dado a los principios rectores del SPR previstos en el artículo 7 de la Ley del Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano, especialmente, el relativo al compromiso ético con la información objetiva, veraz y plural, que se deberá ajustar plenamente al criterio de independencia profesional y al pluralismo político, social y cultural del país.

Argumentó que "los mensajes que él publicó o retuiteó el día de la marcha y días anteriores se puede verificar el uso de su cuenta de Twitter, así como de la cuenta del SPR para fines político-electorales en favor del Partido Morena y del Gobierno de México, olvidándose que el actuar de las instituciones y de los servidores públicos debe de ser para todos, no solamente para un sector de la sociedad".

"Se le olvida al señor Villamil que él, como servidor público, al igual que el Gobierno y sus dependencias, deben de ser responsables, plurales, incluyentes y tolerantes", apuntó.

Téllez dijo que es evidente que a Jenaro Villamil ya se le olvidó que ante el Pleno del Senado de la República rindió la protesta de guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, las leyes que de ella emanen y desempeñar leal y patrióticamente el cargo que se le confirió como presidente del Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano, mirando en todo por el bien y prosperidad de la Unión y que, en caso de no hacerlo así, la Nación se lo demandaría.

"Él, en su calidad de presidente del SPR, debería ser un servidor público comprometido con la libertad de expresión y que la información que emita desde el cargo público que ocupa, deba ser objetiva, veraz y plural y no atacar a los legisladores o personas que manifiestan su oposición al Gobierno de México", concluyó.