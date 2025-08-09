Temblor de magnitud 6 sacude a Ciudad Hidalgo, Chiapas
Protección Civil de Chiapas no reporta daños tras sismo en Ciudad Hidalgo
CIUDAD DE MÉXICO, agosto 9 (EL UNIVERSAL).- La tarde de este sábado 9 de agosto, se registró un sismo de magnitud 6.0 en el suroeste de Ciudad Hidalgo, Chiapas, de acuerdo con el último reporte del Servicio Sismológico Nacional (SSN).
A través de sus redes sociales, el Sismológico informó que el movimiento telúrico ocurrió a las 2:41 de la tarde y se localizó a 139 kilómetros al suroeste de la Ciudad de Hidalgo, Chiapas en la latitud 13.50 y longitud -92.60, con una profundidad de 38 kilómetros.
Protección Civil del estado informó que no se reportaron daños ni personas lesionadas, tras realizar un recorrido preventivo por diversos puntos de la ciudad por parte del Equipo de Respuesta Inmediata (ERI).
