logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

¡CUMPLIÓ UN SIGLO DE VIDA!

Fotogalería

¡CUMPLIÓ UN SIGLO DE VIDA!

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Nacional

Temblor de magnitud 6 sacude a Ciudad Hidalgo, Chiapas

Protección Civil de Chiapas no reporta daños tras sismo en Ciudad Hidalgo

Por El Universal

Agosto 09, 2025 05:06 p.m.
A
Temblor de magnitud 6 sacude a Ciudad Hidalgo, Chiapas

CIUDAD DE MÉXICO, agosto 9 (EL UNIVERSAL).- La tarde de este sábado 9 de agosto, se registró un sismo de magnitud 6.0 en el suroeste de Ciudad Hidalgo, Chiapas, de acuerdo con el último reporte del Servicio Sismológico Nacional (SSN).

A través de sus redes sociales, el Sismológico informó que el movimiento telúrico ocurrió a las 2:41 de la tarde y se localizó a 139 kilómetros al suroeste de la Ciudad de Hidalgo, Chiapas en la latitud 13.50 y longitud -92.60, con una profundidad de 38 kilómetros.

Protección Civil del estado informó que no se reportaron daños ni personas lesionadas, tras realizar un recorrido preventivo por diversos puntos de la ciudad por parte del Equipo de Respuesta Inmediata (ERI).

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Temblor de magnitud 6 sacude a Ciudad Hidalgo, Chiapas
Temblor de magnitud 6 sacude a Ciudad Hidalgo, Chiapas

Temblor de magnitud 6 sacude a Ciudad Hidalgo, Chiapas

SLP

El Universal

Protección Civil de Chiapas no reporta daños tras sismo en Ciudad Hidalgo

Indígenas Mayas se Movilizan en Chiapas en defensa de la Tierra
Indígenas Mayas se Movilizan en Chiapas en defensa de la Tierra

Indígenas Mayas se Movilizan en Chiapas en defensa de la Tierra

SLP

EFE

En el Día Internacional de los Pueblos Indígenas, indígenas en Chiapas protestan por la falta de consulta en megaproyectos y la criminalización de defensores del medioambiente.

Captan a menor conduciendo camión de transporte público en Durango
Captan a menor conduciendo camión de transporte público en Durango

Captan a menor conduciendo camión de transporte público en Durango

SLP

PULSO

El video viral ha causado polémica en el municipio de Gómez Palacio

Se registran 447 asesinatos en primera semana de agosto
Se registran 447 asesinatos en primera semana de agosto

Se registran 447 asesinatos en primera semana de agosto

SLP

PULSO

Así lo reflejan los datos de homicidios reportados por la SSPC